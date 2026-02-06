Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

Altafulla causó revuelo en redes sociales al revelar que será papá, publicando la foto junto a su pareja embarazada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Altafulla anuncia que se convertirá en padre
Altafulla confirmó que será papá y reveló quién es la madre de su hijo. (Foto/ Canal RCN)

En la tarde de este martes 2 de mayo, Altafulla hizo un importante anuncio a través de sus redes sociales, en donde causó gran conmoción al revelar que “ya casi son tres”, sacando a la luz la llegada de un primer hijo.

Artículos relacionados

Justo, horas antes, ya estaba causando rumores sobre un posible embarazo, cuando publicó en sus historias de Instagram, una foto de él junto a dos globos en una revelación de género, pero muchos creyeron que se podría tratar de que él fue el invitado de uno de estos eventos.

Sin embargo, habría confirmado que no fue un invitado a una revelación de género, sino que él sería el padre del bebé que viene en camino, pero, para sus seguidores, todavía hay muchas dudas sobre esto.

Artículos relacionados

Por ahora, el cantante y ganador de La casa de los famosos Colombia 2026, celebra este momento de su vida, tras compartir fotos en su Instagram

¿Cuál es la publicación en la que Altafulla revela que será papá?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cual cuenta con más de dos millones de seguidores, Altafulla compartió un carrusel con cinco fotos.

Altafulla confirmó que será papá y reveló quién es la madre de su hijo
Altafulla sorprende al confirmar que será papá. (Foto/ Canal RCN)

En la primera se ve con su pareja mientras él la abraza tocando su pancita y en la última, posa él con la prueba de embarazo positiva en sus manos.

Artículos relacionados

Además, repitió la foto de la historia, en la que sostiene dos globos, uno azul y el otro rosa, pues dejó ver que ya hizo la revelación de género.

Por último, en la descripción de la publicación escribió: “el tiempo de Dios es perfecto, ¡ya casi 3!

Altafulla sorprende al confirmar que será papá
Altafulla anuncia que se convertirá en padre. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dicen los comentarios en el importante anuncio de Altafulla?

En la publicación con la que Altafulla hizo el anuncio de que está esperando a su primer bebé, sus seguidores creen que se trataría de Marketing, pues el post sería sobre un video musical que él estaría promocionando.

Pero, así mismo, están otros seguidores quienes creen que se trata de una noticia real, por ahora, el dejó otro comentario en su post, revelando:

Mañana desde las 7 pm mi vida va a cambiar y quiero que hagan parte.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo habló del gesto de Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Sofía Jaramillo confesó que Alejandro Estrada se ofreció a pagar los daños de su auto

Sofía Jaramillo causó revuelo en redes al confesar que Alejandro Estrada se ofreció a pagar los daños de su carro.

Manuela Gómez se pronunció tras rumores de un supuesto beso con Nicolás Arrieta Manuela Gómez

Manuela Gómez se pronunció tras rumores de un supuesto beso con Nicolás Arrieta; ¿los confirmó?

Manuela Gómez llamó la atención al pronunciarse sobre su supuesta cercanía con Nicolás Arrieta tras La casa de los famosos.

Comentario de Mariana Zapata sobre su excompañera, Lorena Mariana Zapata

Mariana Zapata lanza comentario sobre Lorena Altamirano: "nunca intentó apagar mi luz"

Mariana Zapata lanzó un directo comentario sobre Lorena Altamirano, con quien compartió dentro de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Juanda Caribe compartió un video con Valentino Lázaro junto a contundente confesión: ¿cuál? La casa de los famosos

Juanda Caribe compartió un video con Valentino Lázaro junto a contundente confesión: ¿cuál?

Juanda Caribe y Valentino Lázaro desatan una gran variedad de opiniones tras curioso mensaje que dejaron.

Blessd, Aida Victoria Merlano y Westcol dan de qué hablar Aída Victoria Merlano

Blessd y Aida Victoria Merlano se reconcilian y hacen VIDEO juntos; así reaccionó Westcol

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido" Talento internacional

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido"

Los 5 hábitos que Silvia Araujo recomienda para transformar tu embarazo y sentirte mejor Salud

Los 5 hábitos que pueden ayudarte a sentirte mejor durante el embarazo, según Silvy Araujo

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”