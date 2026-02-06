Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

En la tarde de este martes 2 de mayo, Altafulla hizo un importante anuncio a través de sus redes sociales, en donde causó gran conmoción al revelar que “ya casi son tres”, sacando a la luz la llegada de un primer hijo.

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Justo, horas antes, ya estaba causando rumores sobre un posible embarazo, cuando publicó en sus historias de Instagram, una foto de él junto a dos globos en una revelación de género, pero muchos creyeron que se podría tratar de que él fue el invitado de uno de estos eventos.

Sin embargo, habría confirmado que no fue un invitado a una revelación de género, sino que él sería el padre del bebé que viene en camino, pero, para sus seguidores, todavía hay muchas dudas sobre esto.

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¿Cuál es la publicación en la que Altafulla revela que será papá?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cual cuenta con más de dos millones de seguidores, Altafulla compartió un carrusel con cinco fotos.

Altafulla sorprende al confirmar que será papá. (Foto/ Canal RCN)

En la primera se ve con su pareja mientras él la abraza tocando su pancita y en la última, posa él con la prueba de embarazo positiva en sus manos.

Además, repitió la foto de la historia, en la que sostiene dos globos, uno azul y el otro rosa, pues dejó ver que ya hizo la revelación de género.

Por último, en la descripción de la publicación escribió: “el tiempo de Dios es perfecto, ¡ya casi 3!

Altafulla anuncia que se convertirá en padre. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dicen los comentarios en el importante anuncio de Altafulla?

En la publicación con la que Altafulla hizo el anuncio de que está esperando a su primer bebé, sus seguidores creen que se trataría de Marketing, pues el post sería sobre un video musical que él estaría promocionando.

Pero, así mismo, están otros seguidores quienes creen que se trata de una noticia real, por ahora, el dejó otro comentario en su post, revelando: