Altafulla sorprende con importante anuncio en sus redes: ¿será papá?

El cantante y ganador de La casa de los famosos Colombia 2026, Andrés Altafulla, es uno de las figuras públicas más comentadas en redes sociales, pues tras su participación en el reality de la vida en vivo, ha sido el foco de atención y más tras su polémica relación con Karina García.

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Sin embargo, luego de varios meses de su ruptura, los siguen vinculando, porque como su relación fue tan expuesta y terminaron por razones que todavía se desconocen, sus seguidores no olvidan cómo nació su noviazgo en televisión nacional.

Por otro lado, recientemente, el costeño sorprendió con una historia que conmocionó a sus seguidores sobre su vida personal y, además, estuvo en medio de rumores de tener una supuesta relación con una famosa presentadora del mundo de deportes.

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Pero se confirmó que esto no habría sido así, pues el revuelo se dio luego de que él apareciera en una revelación de género, despertando las dudas de que si se convertirá en padre por el comentario que lanzó.

¿Cuál es la historia de Altafulla que despertó sospechas de que se convertiría en padre?

A través de sus historias de Instagram, en horas del mediodía de este martes 2 de junio, Andrés Altafulla compartió una foto de él con dos globos, uno rosa y el otro azul, como en una revelación de género.

Altafulla encendió las redes con inesperado anuncio. (Foto/ Canal RCN)

En la imagen se ve él con los globos cerca de su rostro, con una leve sonrisa y en el texto puso: “y eso que era solo la puntica y nada más”, lo que generó revuelo en las plataformas digitales, despertando los rumores sobre si estaría esperando a su primer hijo.

¿Qué dijo Altafulla tras compartir esta historia en una revelación de género?

Altafulla causó revuelo tras revelar inesperada noticia en sus redes. (Foto/ Canal RCN)

Altafulla reveló su historia y no dijo nada más, pues dejó a sus seguidores con más dudas, más con el comentario que dejó sobre su imagen con los globos.

Por ahora, solo queda esperar que se prenuncie y revele si él es quien hizo la revelación de género para un futuro hijo, o fue el invitado de este evento de algún conocido.