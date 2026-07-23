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Reconocido cantante colombiano lloró al recordar a su hijo que falleció en un accidente de tránsito

El cantante se quebró en llanto en plena entrevista al contar los detalles que causaron la muerte de su hijo en un accidente.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido cantante colombiano lloró al recordar a su hijo que falleció en un accidente de tránsito
¿Quién es el reconocido cantante que habló del fallecimiento de su hijo? | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido cantante del género vallenato se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al recordar el doloroso fallecimiento de su hijo.

Además, el cantante se quebró en llanto al contar los detalles acerca de uno de los momentos más difíciles de su vida cuando se enteró de la dolorosa noticia del fallecimiento de su hijo.

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¿Quién es el reconocido cantante que se quebró en llanto al hablar del fallecimiento de su hijo?

El nombre del reconocido cantante del género vallenato Silvio de Jesús Brito se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales por todas las confesiones que hizo en el pódcast ‘Desparcha2 Tv’ en el que hizo varias confesiones de su vida.

Reconocido cantante colombiano lloró al recordar a su hijo que falleció en un accidente de tránsito
Esto dijo Silvio Brito al recordar a su hijo fallecido. | Foto: Freepik

Por ello, el actor ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al revelar que su hijo falleció en el 2021 en medio de un trágico accidente de tránsito, pues, expresó las siguientes palabras:

“El dolor más grande que he sentido es haber perdido un hijo en el 2021. Ocurrió en un accidente. Él era médico veterinario y trabajaba en una empresa en Montería. Él siendo el médico veterinario no podía ser el conductor del carro porque tenía que colocarle su conductor”, reveló el cantante.

Con base en estas dolorosas palabras, el cantante contó los detalles acerca del doloroso momento que vivió a nivel emocional, en especial, por el fallecimiento de su hija a causa de un accidente de tránsito cuando se dirigía a Valledupar:

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“Yo le llamaba la atención y fue así cuando se dirigía para Valledupar se accidentó. Trabajar con el ganado es complicado, por el peso que tiene. Por ello, el veterinario es un profesional que hace mucha fuerza con el ganador porque deben alzarlos. Él trabajaba todo el día. Y me entero en una madrugada que se había accidentado, pero tuvo un daño cerebral complicado”, agregó.

¿Cuál fue el sentido mensaje de despedida que le dejó el cantante a su hijo que falleció en sus redes?

Reconocido cantante colombiano lloró al recordar a su hijo que falleció en un accidente de tránsito
Silvio Brito habló del doloroso fallecimiento de su hijo. | Foto: Freepik

Recientemente, el cantante Silvio Brito dejó un sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 137 mil seguidores, recordando a su hijo Alexander que falleció y, hace pocos días cumplió años, pues, le dejó las siguientes palabras:

“Hoy, en tu natalicio, el cielo abraza tu recuerdo. Tu ausencia duele, pero tu amor permanece para siempre en nuestros corazones”, escribió Silvio Brito en sus redes.

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