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Él es el exnovio de Inés García, a quien habría dejado por estar con Lamine Yamal

Sale a la luz la identidad del exnovio de Inés García, a quien después de cinco años, habría dejado por estar con Lamine Yamal.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Él es el exnovio de Inés García: así era su relación antes de Lamine Yamal.
Él es el exnovio de Inés García, quien reapareció tras su romance con Lamine Yamal. (AFP/ Lars Baron)

En medio de las tendencias que surgieron en la Copa Mundial FIFA 2026, Lamine Yamal, el joven jugador de 19 años, ganó mayor popularidad entre los aficionados y el internet y más, luego de convertirse en jugador de este importante torneo.

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Con él, su novia, Inés García también sumó un importante número de seguidores, debido a que es una creadora de contenido que comparte detalles de su vida a través de las redes y, además, por lo guapa que es.

Sin embargo, la joven de 21 años, en los últimos días ha sido tendencia debido a polémicos videos que salieron a la luz de ella, refiriéndose no muy bien de Lamine Yamal antes de ser novios, por lo que hoy está siendo señalada.

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Así mismo, Inés está en el ojo del huracán porque, según información de las plataformas digitales, ella habría dejado a su ex por estar con el futbolista español, quien le habría dejado un mensaje en sus redes.

¿Quién es el exnovio de Inés García, quien, supuestamente ella habría dejado por Lamine Yamal?

A través de las diferentes redes sociales está circulando la imagen de Gonzalo Torres, el supuesto exnovio de Inés García, actual pareja de Lamine Yamal, con quien habría durado más de cinco años.

Él es el exnovio de Inés García, quien reapareció tras su romance con Lamine Yamal
Sale a la luz quién fue el exnovio de Inés García antes de Lamine Yamal. (AFP/ CHARLY TRIBALLEAU )

Lo que se dice en las plataformas digitales es que ella habría dejado al joven por estar con Lamine Yamal, quien le dejó un mensaje en sus redes sociales para empezar a conversar.

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Pero, según los rumores que circulan, es que ella no dejó pasar mucho tiempo para ser novia del futbolista, ya que supuestamente, pocas semanas antes de que se conociera su noviazgo, ella le seguía comentando a Gonzalo en sus publicaciones.

¿Por qué más han criticado a Inés García?

Muchas personas en redes se han atrevido llamarla “interesada”, uno por supuestamente haber dejado a su exnovio por Lamine Yamal y así mismo, porque salieron a la luz video de ella hablando no muy bien de du actual pareja.

Sale a la luz quién fue el exnovio de Inés García antes de Lamine Yamal
Él es el exnovio de Inés García: así era su relación antes de Lamine Yamal. (AFP/ Justin Setterfield )

Pues en uno de los clips, la española menciona que Nicki Nicole, quien era pareja del futbolista en su momento, estaría con él por su fama; además, en otro video diferente, dijo que prefería a Jude Bellingham, por encima de Lamine.

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