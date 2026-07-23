Ex de Inés García se habría pronunciado haciendo una dura advertencia para Lamine Yamal

Luego de que se terminara la Copa Mundial FIFA 2026, la cual dejó como ganador a España, la vida personal de Lamine Yamal comenzó a ser tendencia, pues su relación con Inés García está siendo el centro de críticas.

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Precisamente, quien está siendo cuestionada es ella, debido a sus supuestas decisiones personales, tras la relación que tuvo antes del futbolista y, además, se han viralizado videos de ella hablando no tan bien de su actual novio y su anterior relación con Nicki Nicole.

Por otro lado, ya salió a la luz presuntos detalles del noviazgo que tuvo Inés con Gonzalo Torres , su exnovio, quien se habría pronunciado en medio de la polémica que tienen comentando en las redes.

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Por medio de las plataformas digitales, está circulando lo que supuestamente Gonzalo habría dicho al referirse a Inés García y esto, aumenta las sospechas de que ella sí lo habría dejado por estar con el futbolista.

¿Qué habría dicho el ex Inés García tras romper el silencio?

A través de una cuenta de X, publicaron un pantallazo que se ve muy real de una supuesta historia de Instagram de Gonzalo Torres, quien se habría despachado en contra de Inés García y su actual relación con Lamine Yamal.

Él es el exnovio de Inés García, quien reapareció tras su romance con Lamine Yamal. (AFP/Lars Barón)

Aunque el joven no dijo nada del futbolista, lo que escribió sí recae en su noviazgo con la creadora de 21 años.

Artículos relacionados Talento internacional Él es el exnovio de Inés García, a quien habría dejado para estar con Lamine Yamal.

"Ahora andas diciendo que no estábamos enamorados, que solo era tu amigo. ¿Por qué haces todo esto?, ¿por qué te creer una celebridad con 2 millones de seguidores?", escribió.

¿Qué dijo el exnovio de Inés García sobre su relación con Lamine Yamal?

Además de supuestamente haberla desmentido sobre su noviazgo, Gonzalo Torres sacaría a la luz que, Inés García no quiere a Lamine Yamal y que estaría ahí prácticamente por interés.

Exnovio de Inés García habla de su relación con Lamine Yamal. (AFP/Justin Setterfield)

"No lo amas, solo quieres quedar embarazada y atraparlo con la manutención del niño. Espero que se dé cuenta", añadió.

Aunque esto no se sabe si es real, porque una cuenta x lo compartido, algunos creen que se podría tratar de un pantallazo real y piden que, ojalá Lamien Yamal se de cuenta a tiempo de las presuntas intenciones de Inés, aunque esto siga siendo solo un rumor.