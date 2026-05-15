Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

Pa' Quererte vuelve a las noches de Canal RCN para reconectar a los televidentes con una de las historias más queridas de la televisión colombiana y preparar el camino para el esperado estreno de su segunda temporada, titulada Pa seguirte queriendo.

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La producción, que conquistó a miles de personas con su mezcla de humor, drama, amor y paternidad, regresará con la intención de refrescar la memoria de los seguidores y ponerlos al día antes de los nuevos capítulos.

¿De qué trata Pa’ Quererte, producción de Canal RCN?

La historia gira alrededor de cuatro hombres que deben enfrentar distintos retos relacionados con la paternidad, las relaciones y los cambios que transforman sus vidas.

Uno de los personajes principales es Mauricio, interpretado por Sebastián Martínez, un exitoso empresario de ropa privada femenina cuya vida cambia por completo cuando aparece Isabel, una niña que supuestamente es su hija.

A partir de ese momento, Mauricio deberá aprender a ser padre mientras enfrenta problemas económicos, conflictos emocionales y decisiones amorosas.

La producción también sigue las historias de otros personajes como Octavio, Jorge y Toño, quienes viven distintas experiencias familiares y personales mientras intentan sacar adelante sus vidas.

La novela se convirtió en una de las producciones más comentadas por abordar temas cotidianos y cercanos para muchas familias colombianas.

Pa’ Quererte vuelve a la pantalla para refrescar la historia antes de su nueva temporada (Foto Canal RCN)

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¿De qué tratará Pa seguirte queriendo?

La segunda temporada traerá nuevamente a Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaíno en una etapa mucho más madura de sus personajes.

En esta nueva entrega, Isabel atravesará la adolescencia, una etapa que pondrá sobre la mesa conflictos emocionales, cambios personales y nuevos retos familiares.

Además, la historia incluirá nuevos personajes y situaciones relacionadas con la pareja, la crianza, el dinero, las segundas oportunidades y las decisiones difíciles, temas con los que muchas personas podrán sentirse identificadas.

Como parte del lanzamiento, Canal RCN también apostará por nuevos formatos digitales con una microserie vertical enfocada en la relación entre Mauricio e Isa, disponible en la aplicación oficial del canal.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de estreno de la segunda temporada, el regreso de Pa' Quererte ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores de la producción.