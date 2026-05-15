Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

Pa’ Quererte regresa a Canal RCN para que los televidentes se pongan al día antes de la llegada de su segunda temporada.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¡Vuelve Pa’ Quererte! La novela que enamoró a Colombia regresa a Canal RCN
¡Vuelve Pa’ Quererte! La novela que enamoró a Colombia regresa a Canal RCN (Foto Canal RCN)

Pa' Quererte vuelve a las noches de Canal RCN para reconectar a los televidentes con una de las historias más queridas de la televisión colombiana y preparar el camino para el esperado estreno de su segunda temporada, titulada Pa seguirte queriendo.

Artículos relacionados

La producción, que conquistó a miles de personas con su mezcla de humor, drama, amor y paternidad, regresará con la intención de refrescar la memoria de los seguidores y ponerlos al día antes de los nuevos capítulos.

¿De qué trata Pa’ Quererte, producción de Canal RCN?

La historia gira alrededor de cuatro hombres que deben enfrentar distintos retos relacionados con la paternidad, las relaciones y los cambios que transforman sus vidas.

Uno de los personajes principales es Mauricio, interpretado por Sebastián Martínez, un exitoso empresario de ropa privada femenina cuya vida cambia por completo cuando aparece Isabel, una niña que supuestamente es su hija.

A partir de ese momento, Mauricio deberá aprender a ser padre mientras enfrenta problemas económicos, conflictos emocionales y decisiones amorosas.

La producción también sigue las historias de otros personajes como Octavio, Jorge y Toño, quienes viven distintas experiencias familiares y personales mientras intentan sacar adelante sus vidas.

La novela se convirtió en una de las producciones más comentadas por abordar temas cotidianos y cercanos para muchas familias colombianas.

Pa’ Quererte vuelve a la pantalla para refrescar la historia antes de su nueva etapa
Pa’ Quererte vuelve a la pantalla para refrescar la historia antes de su nueva temporada (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿De qué tratará Pa seguirte queriendo?

La segunda temporada traerá nuevamente a Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaíno en una etapa mucho más madura de sus personajes.

En esta nueva entrega, Isabel atravesará la adolescencia, una etapa que pondrá sobre la mesa conflictos emocionales, cambios personales y nuevos retos familiares.

Además, la historia incluirá nuevos personajes y situaciones relacionadas con la pareja, la crianza, el dinero, las segundas oportunidades y las decisiones difíciles, temas con los que muchas personas podrán sentirse identificadas.

Como parte del lanzamiento, Canal RCN también apostará por nuevos formatos digitales con una microserie vertical enfocada en la relación entre Mauricio e Isa, disponible en la aplicación oficial del canal.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de estreno de la segunda temporada, el regreso de Pa' Quererte ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores de la producción.

La exitosa novela Pa’ Quererte vuelve a RCN y prepara su segunda temporada
La exitosa novela Pa’ Quererte vuelve a RCN y prepara su segunda temporada (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba venció a Alejandro Estrada y conservó el poder de salvación en La casa de los famosos La casa de los famosos

Así se definió el poder de salvación en La casa de los famosos, ¿quién ganó Beba o Alejandro?

Beba se quedó con el poder de salvación tras vencer a Alejandro Estrada en decisiva prueba en La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal en el muro de la verdad de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Tebi Bernal abrió su corazón y confesó su mayor debilidad en La casa de los famosos, ¿cuál fue?

Tebi Bernal habló de sus fortalezas, debilidades y emociones que ha vivido en La casa de los famosos.

Juanse Laverde reveló quién merece ganar La casa de los famosos Influencers

Juanse Laverde confesó quién debería ganar La casa de los famosos y no es Mariana, ¿Alejandro Estrada?

Juanse Laverde causó sensación en redes sociales tras revelar el nombre de quién debería ganar La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano lanza indirecta en redes Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano lanza indirecta a quienes dicen que sus discursos son de inteligencia articial

Aida Victoria Merlano rompió el silencio y respondió a señalamientos sobre el uso de inteligencia artificial en sus discursos.

Murió actriz y cantante francesa que protagonizó mediático caso en los años 70 Talento internacional

Murió reconocida actriz y cantante que protagonizó uno de los casos más polémicos de Hollywood

Sonia Restrepo se mostró conmovida en homenaje a Yeison Jiménez en Premios Nuestra Tierra 2026 Yeison Jiménez

Sonia Restrepo se mostró conmovida durante homenaje a Yeison Jiménez en Premios Nuestra Tierra 2026

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?