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Juanse Laverde confesó quién debería ganar La casa de los famosos y no es Mariana, ¿Alejandro Estrada?

Juanse Laverde causó sensación en redes sociales tras revelar el nombre de quién debería ganar La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanse Laverde reveló quién merece ganar La casa de los famosos
Juanse Laverde dejó en shock al revelar quién merece ganar La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Juanse Laverde, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al revelar quién sería para él la persona que más merece ganar el reality.

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¿Qué dijo Juanse Laverde sobre quién gana La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, el exparticipante estuvo en una entrevista en el pódcast de La Toxicosteña, donde sorprendió al revelar ese nombre.

“Me gustaría, pero presiento, ojalá mi predicción se cumpla, que no va a ganar Alejo, pero me gustaría que lo hiciera”, expresó.

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Además, reveló que, a pesar de que salieron en conflicto y reiteró que no es una persona de sus afectos, considera que Alejandro Estrada merece ganar.

Juanse Laverde reveló quién merece ganar La casa de los famosos
Juanse Laverde dejó en shock al revelar quién merece ganar La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“Es la persona más correcta en todos los sentidos, hasta en las p3le@s”, comentó, aunque volvió a dejar claro que no tienen una relación cercana.

Juanse Laverde también reveló que sabía que Mariana Zapata no ganaría la competencia, pese a que, como bien se conoce, fue una de las personas más cercanas a él dentro de La casa de los famosos Colombia.

“Llegó súper lejos y la dio toda”, dijo sobre Mariana, aunque también reiteró su apoyo incondicional hacia ella.

¿Quiénes son los cuatro finalista de La casa de los famosos Colombia, según Juanse Laverde?

Luego, confirmó que sus cuatro finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia son Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Beba y Tebi Bernal.

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Sin embargo, cuando habló de Beba sorprendió al decir que “se va a colar”, mientras hacía un gesto de negación con la cabeza.

Juanse Laverde reveló quién merece ganar La casa de los famosos
Juanse Laverde dejó en shock al revelar quién merece ganar La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En ese momento fue interrumpido por La Toxicosteña, quien le repitió la pregunta sobre si prefería a Tebi o Valentino. Sin embargo, ella misma respondió asegurando que prefería a Tebi y no a Valentino, dejando impactado a Juanse con su reacción.

“A lo que me refiero es que para que llegue un Valentino, prefiero un Tebi”, expresó La Toxicosteña. Cabe recordar que Valentino y La Toxicosteña no mantienen una buena relación fuera del reality.

Tras las declaraciones de Juanse Laverde los comentarios comenzaron a salir, muchos criticaron al cantante por lo que dijo de Mariana y también expresaron que a la final merecían llegar Alejo y Tebi.

 

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