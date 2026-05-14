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Sheila Gándara mostró su cambio físico tras polémica con Juanda Caribe, ¿qué procedimiento se hizo?

Sheila Gándara reapareció tras someterse a procedimiento estético tras polémica con Juanda Caribe; así luce.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara mostró su cambio físico tras crisis con Juanda Caribe.
La foto de Sheila Gándara tras sus retoques estéticos dio de qué hablar. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Sheila Gándara reapareció en redes sociales luego de haberse realizado algunos procedimientos quirúrgicos, en una imagen en la que mostró el resultado de lo que se habría realizado.

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¿Qué procedimientos quirúrgicos se realizó Sheila Gándara?

A través de las historias de Instagram, la expareja de Juanda Caribe, quien suele compartir allí varias reacciones e indirectas sobre lo que ha venido pasando con el participante de La casa de los famosos Colombia, mostró una fotografía desde un centro médico.

En la imagen, que está en blanco y negro, Sheila aparece acostada en una camilla con los pies vendados y también se alcanzan a notar unas gasas en la parte superior, a la altura de sus implantes de senos.

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La foto, que fue tomada por ella frente a un espejo, también deja ver a dos personas a su lado, quienes parecerían ser parte del personal médico encargado de realizarle los masajes postquirúrgicos.

Sheila Gándara mostró su cambio físico tras crisis con Juanda Caribe.
La foto de Sheila Gándara tras sus retoques estéticos dio de qué hablar. (Foto: Freepik)

Aunque se desconoce exactamente cuáles fueron los procedimientos estéticos que se habría realizado la influencer, Sheila ha venido mostrando constantes cambios desde que comenzó toda la polémica con Juanda Caribe, etapa en la que también ha hecho varios cambios de look.

¿Qué ha pasado entre Sheila Gándara y Juanda Caribe en medio de La casa de los famosos Colombia?

Como bien se conoce, antes del shippeo con Mariana Zapata, salieron a la luz unos supuestos chats en los que se involucraba a Juanda Caribe con otras mujeres.

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No obstante, por su parte, Juanda Caribe, tras recibir algunas cosas de sus familiares en uno de los beneficios de La casa de los famosos Colombia, se dio cuenta de que Sheila ya no estaría con él.

Sheila Gándara mostró su cambio físico tras crisis con Juanda Caribe.
La foto de Sheila Gándara tras sus retoques estéticos dio de qué hablar. (Foto: Canal RCN)

Incluso, recientemente reveló que al parecer esto habría sucedido antes de que ingresara al reality. Aun así, Juanda Caribe casi todos los días le hablaba a las cámaras del programa para enviarle saludos y dedicarle palabras de amor.

Sin embargo, tras todo lo que ha venido ocurriendo con Juanda Caribe en medio de la competencia y la convivencia dentro de la casa, Sheila ha compartido en varias ocasiones videos en los que lanza indirectas hacia él.

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