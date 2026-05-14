En la alfombra de los Premios Nuestra Tierra 2026, Pasabordo sorprendió al revelar detalles de su colaboración con Yeison Jiménez en la canción ‘Hasta la madre’, incluyendo una petición clave que marcó el rumbo de su creación.

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¿Cuál fue la petición de Yeison Jiménez en la creación de ‘Hasta la madre’?

Durante la alfombra de los Premios Nuestra Tierra 2026, Pasabordo recordó detalles del proceso creativo de la canción ‘Hasta la madre’, realizada junto a Yeison Jiménez. Según lo compartido por la agrupación, el artista planteó una idea importante para el desarrollo del tema.

Yeison Jiménez hizo petición en la creación de ‘Hasta la madre’ / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con lo relatado, Yeison pidió que la canción incluyera una reflexión sobre la muerte, pero desde una perspectiva enfocada en el valor de la vida y el aprovechamiento del tiempo presente.

Los artistas explicaron que esta idea terminó guiando gran parte del mensaje de la canción y ayudó a definir el tono con el que fue construida la colaboración, dándole un sentido más reflexivo a la letra.

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¿Dónde y cuándo ver los Premios Nuestra Tierra 2026?

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra se realiza este 14 de mayo en Bogotá, en una jornada que reúne a algunos de los artistas más representativos de la música colombiana.

La transmisión en vivo comenzó desde las 4:00 de la tarde, con el inicio de la alfombra roja, donde los invitados han ido llegando y atendiendo a los medios, mientras se da paso a la previa de la ceremonia principal.

La gala como tal se desarrolla en la noche desde las 7:00 p. m., momento en el que inicia oficialmente la entrega de premios en sus distintas categorías, con presentaciones en vivo y la participación de artistas nacionales e internacionales.

Todo el evento está siendo transmitido en tiempo real a través de las plataformas digitales de Canal RCN y RCN Radio, además de la página oficial de los Premios Nuestra Tierra.

Estas opciones permiten que el público siga la ceremonia completa desde celulares, computadores o tablets, incluyendo la alfombra roja, entrevistas, presentaciones musicales y la premiación.

Esta declaración generó conversación en redes sociales, donde usuarios han compartido sus reacciones y opiniones. Únete al debate e interacciona con el hashtag #PremiosNuestraTierra