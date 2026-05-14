Premios Nuestra Tierra 2026: este es el listado de artistas ganadores

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra reunió a varios artistas colombianos en una ceremonia que reconoció el trabajo musical en géneros como el urbano, pop, vallenato, tropical y regional popular.

Con más de 30 categorías premiadas, figuras como Shakira, Yeison Jiménez y Ryan Castro estuvieron entre los artistas que más destacaron durante la gala celebrada este año.

¿Qué artistas ganaron en Premios Nuestra Tierra 2026?

La ceremonia reconoció a artistas de diferentes géneros musicales por su trayectoria, impacto y trabajo durante el último año.

Mejor Artista Global: Shakira

Mejor canción viral de Nuestra Tierra: La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the drums

Mejor Artista global: Shakira

Mejor video Nuestra Tierra: La Villa - Ryan Castro, Kapo, Gangsta

Mejor canción global: Papasito - Karol G

Mejor concierto Nuestra Tierra: Ciudad Primavera (Medellín) - J Balvin

Mejor canción urbana: Río - J balvin

Mejor fandom de Nuestra Tierra: Jimenistas de corazón

Mejor Artista urbano: Ryan Castro

Mejor artista / DJ / productor dance electrónico: Sebaxxss

Mejor dúo o grupo pop: Timo

Mejor canción alternativa / rock / indie: El acuerdo - Esteman y Daniela Daniela Spalla

Mejor canción tropical: Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano

Mejor canción vallenata: Cosas sencillas - Silvestre y Carín León

Mejor canción Afrobeat: La Villa - Ryan Castro, Kapo, Gangsta

Mejor productor del año: Juan Pablo Vega

Mejor artista pop femenina: Ela Taubert

Mejor artista folclor: Heredero

Mejor colaboración urbana: Verano Rosa – Karol G, Feid

Mejor canción popular: Destino Final – Yeison Jiménez, Luis Alfonso

Mejor artista alternativo / rock / indie: Duplat

Mejor canción dance / electrónica: Aguaráchate – Monsieur Periné

Mejor canción pop: Primera Vez – Opa!, Juliana

Mejor artista tropical: Fonseca

Mejor artista afrobeats: Beéle

Mejor álbum del año: Morat

Mejor artista pop masculino: Andrés Cepeda

Mujer Raíz Nuestra Tierra: Arelys Henao

Mejor canción folclor: Caferxxo – Feid, Nidia góngora

Mejor canción composición del año: Me toca a mí – Morat, Camilo

Mejor artista revelación: Aria Vega

Hermano Nuestra Tierra: Nicky Jam

Leyenda Nuestra Tierra: Juanes

Mejor artista vallenato: Silvestre Dangond

Mejor artista Nuestra Tierra del año: Yeison Jiménez

En redes sociales, varios internautas reaccionaron a los resultados de la ceremonia y compartieron sus opiniones sobre los artistas ganadores. Tú también puedes unirte a la conversación utilizando el numeral #PremiosNuestraTierra