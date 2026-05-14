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Premios Nuestra Tierra 2026: este es el listado de artistas ganadores

Shakira, Yeison Jiménez y Ryan Castro estuvieron entre los ganadores destacados de los Premios Nuestra Tierra 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Ganadores de los premios Nuestra Tierra 2026
Karol G y Yeison Jiménez fueron ganadores de los premios Nuestra Tierra 2026 / (Fotos de AFP y Canal RCN)

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra reunió a varios artistas colombianos en una ceremonia que reconoció el trabajo musical en géneros como el urbano, pop, vallenato, tropical y regional popular.

Con más de 30 categorías premiadas, figuras como Shakira, Yeison Jiménez y Ryan Castro estuvieron entre los artistas que más destacaron durante la gala celebrada este año.

¿Qué artistas ganaron en Premios Nuestra Tierra 2026?

La ceremonia reconoció a artistas de diferentes géneros musicales por su trayectoria, impacto y trabajo durante el último año.

  • Mejor Artista Global: Shakira
  • Mejor canción viral de Nuestra Tierra: La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the drums
  • Mejor Artista global: Shakira
  • Mejor video Nuestra Tierra: La Villa - Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • Mejor canción global: Papasito - Karol G
  • Mejor concierto Nuestra Tierra: Ciudad Primavera (Medellín) - J Balvin
  • Mejor canción urbana: Río - J balvin
  • Mejor fandom de Nuestra Tierra: Jimenistas de corazón
  • Mejor Artista urbano: Ryan Castro
  • Mejor artista / DJ / productor dance electrónico: Sebaxxss
  • Mejor dúo o grupo pop: Timo
  • Mejor canción alternativa / rock / indie: El acuerdo - Esteman y Daniela Daniela Spalla
  • Mejor canción tropical: Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano
  • Mejor canción vallenata: Cosas sencillas - Silvestre y Carín León
  • Mejor canción Afrobeat: La Villa - Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • Mejor productor del año: Juan Pablo Vega
  • Mejor artista pop femenina: Ela Taubert
  • Mejor artista folclor: Heredero
  • Mejor colaboración urbana: Verano Rosa – Karol G, Feid
  • Mejor canción popular: Destino Final – Yeison Jiménez, Luis Alfonso
  • Mejor artista alternativo / rock / indie: Duplat
  • Mejor canción dance / electrónica: Aguaráchate – Monsieur Periné
  • Mejor canción pop: Primera Vez – Opa!, Juliana
  • Mejor artista tropical: Fonseca
  • Mejor artista afrobeats: Beéle
  • Mejor álbum del año: Morat
  • Mejor artista pop masculino: Andrés Cepeda
  • Mujer Raíz Nuestra Tierra: Arelys Henao
  • Mejor canción folclor: Caferxxo – Feid, Nidia góngora
  • Mejor canción composición del año: Me toca a mí – Morat, Camilo
  • Mejor artista revelación: Aria Vega
  • Hermano Nuestra Tierra: Nicky Jam
  • Leyenda Nuestra Tierra: Juanes
  • Mejor artista vallenato: Silvestre Dangond
  • Mejor artista Nuestra Tierra del año: Yeison Jiménez

En redes sociales, varios internautas reaccionaron a los resultados de la ceremonia y compartieron sus opiniones sobre los artistas ganadores. Tú también puedes unirte a la conversación utilizando el numeral #PremiosNuestraTierra

¿Qué artistas ganaron en Premios Nuestra Tierra 2026?
Artistas ganadores en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Fotos de AFP y Canal RCN)
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