Premios Nuestra Tierra 2026: este es el listado de artistas ganadores
Shakira, Yeison Jiménez y Ryan Castro estuvieron entre los ganadores destacados de los Premios Nuestra Tierra 2026.
La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra reunió a varios artistas colombianos en una ceremonia que reconoció el trabajo musical en géneros como el urbano, pop, vallenato, tropical y regional popular.
Con más de 30 categorías premiadas, figuras como Shakira, Yeison Jiménez y Ryan Castro estuvieron entre los artistas que más destacaron durante la gala celebrada este año.
¿Qué artistas ganaron en Premios Nuestra Tierra 2026?
La ceremonia reconoció a artistas de diferentes géneros musicales por su trayectoria, impacto y trabajo durante el último año.
- Mejor Artista Global: Shakira
- Mejor canción viral de Nuestra Tierra: La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the drums
- Mejor Artista global: Shakira
- Mejor video Nuestra Tierra: La Villa - Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- Mejor canción global: Papasito - Karol G
- Mejor concierto Nuestra Tierra: Ciudad Primavera (Medellín) - J Balvin
- Mejor canción urbana: Río - J balvin
- Mejor fandom de Nuestra Tierra: Jimenistas de corazón
- Mejor Artista urbano: Ryan Castro
- Mejor artista / DJ / productor dance electrónico: Sebaxxss
- Mejor dúo o grupo pop: Timo
- Mejor canción alternativa / rock / indie: El acuerdo - Esteman y Daniela Daniela Spalla
- Mejor canción tropical: Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano
- Mejor canción vallenata: Cosas sencillas - Silvestre y Carín León
- Mejor canción Afrobeat: La Villa - Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- Mejor productor del año: Juan Pablo Vega
- Mejor artista pop femenina: Ela Taubert
- Mejor artista folclor: Heredero
- Mejor colaboración urbana: Verano Rosa – Karol G, Feid
- Mejor canción popular: Destino Final – Yeison Jiménez, Luis Alfonso
- Mejor artista alternativo / rock / indie: Duplat
- Mejor canción dance / electrónica: Aguaráchate – Monsieur Periné
- Mejor canción pop: Primera Vez – Opa!, Juliana
- Mejor artista tropical: Fonseca
- Mejor artista afrobeats: Beéle
- Mejor álbum del año: Morat
- Mejor artista pop masculino: Andrés Cepeda
- Mujer Raíz Nuestra Tierra: Arelys Henao
- Mejor canción folclor: Caferxxo – Feid, Nidia góngora
- Mejor canción composición del año: Me toca a mí – Morat, Camilo
- Mejor artista revelación: Aria Vega
- Hermano Nuestra Tierra: Nicky Jam
- Leyenda Nuestra Tierra: Juanes
- Mejor artista vallenato: Silvestre Dangond
- Mejor artista Nuestra Tierra del año: Yeison Jiménez
En redes sociales, varios internautas reaccionaron a los resultados de la ceremonia y compartieron sus opiniones sobre los artistas ganadores. Tú también puedes unirte a la conversación utilizando el numeral #PremiosNuestraTierraUnirse a canal de Whatsapp de SuperLike