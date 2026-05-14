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Nicky Jam rompió el silencio tras su experiencia de montar en TransMilenio, ¿lo hará de nuevo?

Nicky Jam reveló cómo fue su experiencia viajando en TransMilenio en Bogotá y lo que significa Colombia para él.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nicky Jam reveló cómo fue viajar en TransMilenio y sorprendió con inesperada confesión
Así fue la experiencia de Nicky Jam en TransMilenio y lo que dijo de Colombia. (Fotos: AFP)

Nicky Jam llegó a Bogotá causando una ola de reacciones en redes sociales tras mostrarse montando en TransMilenio.

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¿Por qué Nicky Jam llegó a Bogotá, Colombia?

Nick Rivera Caminero como es su nombre de pila, quien nació en Massachusetts, Estados Unidos, pero con ascendencia puertorriqueña y dominicana, expresó una vez más su agradecimiento con Colombia, pues su carrera musical tomó fuerza en Medellín.

Y es que Nicky Jam llegó a la capital colombiana en donde será homenajeado en los Premios Nuestra Tierra 2026 con el reconocimiento especial “Hermano Nuestra Tierra”, durante la ceremonia que se llevará a cabo esta noche del 14 de mayo. Además, el artista ofrecerá próximamente un concierto en el Estadio El Campín.

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En esta ocasión al llegar a la capital colombiana sorprendió al movilizarse por la calle 26 en TransMilenio rumbo al estadio, donde tendría un encuentro con periodistas de entretenimiento.

Nicky Jam reveló cómo fue viajar en TransMilenio y sorprendió con inesperada confesión
Así fue la experiencia de Nicky Jam en TransMilenio y lo que dijo de Colombia. (Foto: AFP)

Como era de esperarse, los videos se hicieron virales rápidamente y durante todo día el cantante de reguetón ha estado en tendencia tras estos momentos en el trasporte público.

En varias grabaciones que circulan en redes se le mostró compartiendo con usuarios del sistema mientras recorría la ciudad y en la que cantó varios de sus éxitos allí.

¿Qué dijo Nicky Jam sobre cómo fue viajar en TransMilenio?

El artista, en una entrevista para RCN Radio, comentó la importancia que tiene Colombia en su vida y en su carrera musical.

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“Para mí lo más preciado de estar en esta tierra es que me dio la segunda oportunidad de mi vida y de mi carrera”, expresó el cantante.

Además, Nicky Jam aseguró que disfrutó mucho la experiencia de viajar en TransMilenio e incluso comentó que le habría gustado hacer un recorrido más largo.

“La pasé súper bien y quería una vueltica más larga”, dijo el artista entre risas.

También mencionó que estaría pensando en repetir la experiencia el día para el día de concierto en el Campín que será en junio y volver a subirse al sistema de transporte antes de llegar directamente a la tarima.

Nicky Jam reveló cómo fue viajar en TransMilenio y sorprendió con inesperada confesión
Así fue la experiencia de Nicky Jam en TransMilenio y lo que dijo de Colombia. (Foto: AFP)

Por otro lado, el Nicky Jam habló sobre el reconocimiento que recibirá en los Premios Nuestra Tierra y aseguró sentirse muy feliz por este homenaje: “Lo que tengo es gratitud”.

Además, expresó que el premio tendrá un significado especial para él y que piensa guardarlo en una caja de cristal y exponerlo en su casa: “Tiene mucho valor”, concluyó el reguetonero.

 

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