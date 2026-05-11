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J Balvin y Valentina Ferrer reaccionaron al saber que Maluma será papá de nuevo: dieron de qué hablar

A J Balvin y Valentina Ferrer les hicieron curiosas peticiones tras reaccionar al anuncio de Maluma sobre su segundo bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de J Balvin y Valentina Ferrer al embarazo de Susana Gómez con Maluma
Así reaccionaron J Balvin y Valentina Ferrer tras noticia del segundo bebé de Maluma. (Fotos: AFP)

J Balvin y Valentina Ferrer se sumaron a los mensajes de felicitación para Maluma luego de que diera a conocer que será papá por segunda vez.

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¿Cómo dio la noticia Maluma que iba a ser papá de nuevo?

A través de sus redes sociales, el cantante paisa compartió una emotiva publicación en la que no solo dio la noticia que emocionó a más de uno, sino que además dejó ver un detalle que muchos de sus fanáticos estaban esperando ver.

En la imagen aparece la pancita de embarazada de Susana Gómez y tanto Maluma como la pequeña París le están dando un beso.

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El cantante paisa también dejó ver el rostro de la niña de dos años, pues como otros famosos mantenía la tendencia de no mostrar la cara de su hija en redes sociales. Esta fue la primera vez que se le vio el rostro a la pequeña públicamente.

La reacción de J Balvin y Valentina Ferrer al embarazo de Susana Gómez con Maluma
Así reaccionaron J Balvin y Valentina Ferrer tras noticia del segundo bebé de Maluma. (Foto: AFP)

Además, Maluma también habría confirmado el género del bebé que viene en camino. Aunque se desconoce cuántos meses de gestación tiene Susana Gómez, el artista acompañó la publicación con un corazón azul, detalle que hizo que muchos seguidores comenzaran a especular que se trataría de un niño.

¿Cuál fue la reacción de J Balvin y Valentina Ferrer tras la noticia de Maluma?

Luego de la publicación, que por supuesto se llenó de “me gusta” y comentarios, entre las reacciones destacaron las de J Balvin y su pareja sentimental, la modelo Valentina Ferrer.

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J Balvin comentó con varios corazones rojos, mientras que Valentina Ferrer reaccionó con emojis de carita con ojos de corazón, algo que generó una ola de comentarios entre los usuarios, quienes comenzaron a hacerles curiosas peticiones.

La reacción de J Balvin y Valentina Ferrer al embarazo de Susana Gómez con Maluma
Así reaccionaron J Balvin y Valentina Ferrer tras noticia del segundo bebé de Maluma. (Foto: AFP)

En los comentarios, varios seguidores les preguntaron cuándo tendrían su segundo hijo y les escribieron mensajes asegurando que esperaban que los próximos en dar la noticia fueran ellos: “¿Ustedes para cuándo?” o “Un hermanito para Riri”.

Como bien se conoce, la pareja tiene un hijo llamado Río, de cinco años, quien suele llevarse gran parte de la atención en las publicaciones de J Balvin y Valentina Ferrer por sus ocurrencias y apariciones en redes sociales.

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