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Maía presentó su nuevo sencillo "Nacimos Ganadores": una mezcla de tradición y cumbia

Maía vuelve a la música con una mezcla de ritmos entre la cumbia, el pop y urbano, demostrándole a sus fans que aún conserva su gran talento

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Maía presentó su nuevo sencillo "Nacimos Ganadores": una mezcla de tradición y cumbia (Foto de AFP/ROBYN BECK)

Con más de 20 años de trayectoria artística, Maía se ha destacado por su poderosa y versátil voz, que ha logrado conectar a miles de colombianos

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¿Por qué Maía es tan reconocida?

Mónica Andrea Vives Orozco, más conocida como Maía, es una cantante colombiana nacida en Barranquilla el 16 de noviembre de 1981 (44 años). Maía es reconocida principalmente por ser una de las mejores y más potentes voces de Colombia. La artista se ha destacado también por ser versátil en su música; es decir, interpreta baladas, pop latino, salsa, ritmos tropicales, entre muchos otros.

Maía es una talentosa cantante Colombiana.
Maía es reconocida principalmente por ser una de las mejores y más potentes voces de Colombia. (Foto de AFP/ROBYN BECK)

¿Cuál es la nueva canción de Maía?

El nuevo sencilllo de Maía tiene como nombre “Nacimos Ganadores”. Fue lanzado el 08 de mayo del 2016 a través de todas las plataformas digitales y, con tan solo 3 días de diferencia, ya cuenta con más de 12.200 visualizaciones en YouTube.

La canción fusiona la cumbia con la música urbana y manda un mensaje con el que pretende que todos los colombianos se identifiquen: una declaración de que, como nación, existe la identidad, el honor y la resiliencia en medio de las adversidades por las que se atraviesa.

Letra de la nueva canción de Maía
La nueva canción de Maía lanza un mensaje de amor a la resiliencia de los colombianos (Foto de Freepik)

Además, a través de Instagram, Maía ha interactuado con sus seguidores mediante una dinámica que busca resaltar las frases más emotivas e icónicas de su canción:

A veces se gana, a veces se aprende… pero nunca se para. Díganme, ¿cuál frase de #Nacimosganadores se queda con ustedes?¿Ya la escucharon? ¡Los leooo!

¿De qué hablan normalmente las canciones de Maía?

Las composiciones de Maía hablan normalmente de temas como el amor, el desamor, el empoderamiento femenino, la vida cotidiana, entre muchas otras. Es por ello que algunas de sus canciones más icónicas son: "Ingenuidad", "Niña Bonita" y "No Me Lo Vas A Creer".

Estos sencillos fueron los que lanzaron a la cantante a la fama a principios de los años 2000 y convirtiéndola como parte importante de la industria de la música en Colombia.

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¿Cuáles han sido las canciones que Maía ha lanzado en los últimos años?

Maía se ha mantenido en constante actividad musical durante los últimos años. Aunque su más reciente sencillo antes de este lanzamiento fue “Amar a Dos”, estrenado en marzo de 2025, la barranquillera continuó sorprendiendo a sus seguidores con el anuncio de “Colores”, su séptimo álbum de estudio, compuesto por nueve canciones que fusionan ritmos como el pop, la cumbia y la salsa.

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