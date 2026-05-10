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Paola Jara compartió fotografías junto a Emilia tras el día de las madres: ¿mostró el color de sus ojos?

En medio de la celebración del día de las madres en Colombia, Paola Jara mostró el rostro de Emilia en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Paola Jara compartió fotografía junto a Emilia tras el día de las madres: ¿mostró el color de sus ojos?
¿Qué fotos compartió Paola Jara junto a Emilia por el día de la madre? | Foto: Buen Día, Colombia

El nombre de Paola Jara se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida cantante del género popular colombiano, sino que también, por todos los sucesos que ha tenido en su vida cotidiana desde que se convirtió en madre.

Con base en esto, desde hace varias semanas, los internautas se han preguntado acerca de cómo es el rostro de Emilia, su primogénita, fruto de su relación con el destacado cantante Jessi Uribe.

Por este motivo, Paola Jara compartió emotivas fotografías mediante sus redes sociales frente al importante momento que está atravesando este 10 de mayo tras el día de las madres en Colombia. También, compartió una publicación junto a Emilia e internautas dividen opiniones sobre si mostró su rostro.

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¿Cuál fue la fotografía que compartió Paola Jara junto a Emilia por el día de las madres en Colombia?

Este domingo 10 de mayo es una de las fechas más importantes para las familias colombianas, en especial, por la celebración del día de las madres, quienes ocupan un importante rol en los seres quienes las rodean.

Paola Jara compartió fotografía junto a Emilia tras el día de las madres: ¿mostró el color de sus ojos?
Esta foto compartió Paola Jara junto a su hija. | Foto: Buen Día, Colombia

Así que Paola Jara se ha destacado no solo por ser una destacada cantante, sino que también, al ser creadora de contenido digital al mantener informados a sus seguidores frente a lo que hace en su vida cotidiana.

Por ello, Paola Jara compartió recientemente una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores en la que mostró parte del rostro de Emilia. También, expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Y este es mi primer día de la madre contigo mi Emilia. Gracias por elegirme y llegar a mi vida a enseñarme que existe un amor incomparable. Feliz día a todas las madres que Dios las guíe y las bendiga, son maravillosas”, agregó Paola Jara en la descripción de la publicación.

¿Cuál es la fotografía que compartió Paola Jara en la que se refleja parte del rostro de Emilia?

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Desde que Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de Emilia hace varios meses, miles de internautas se han preguntado frente a cómo son los ojos de la pequeña, pues el cantante, tiene ojos claros.

Paola Jara compartió fotografía junto a Emilia tras el día de las madres: ¿mostró el color de sus ojos?
¿Cómo ha sido la relación de Paola Jara y Jessi Uribe? | Foto: Canal RCN

En medio de esto, Paola mostró parte del rostro de Emilia en sus historias. Aunque no se refleja con exactitud cómo son los ojos de la pequeña, se evidencia que tiene un bello rostro.

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