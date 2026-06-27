Exjugador de la Selección Colombia preocupó por su estado de salud; ¿de quién se trata?

El exjugador de la Selección Colombia, Iván René Valenciano, reapareció en redes sociales luego de comunicar la grave enfermedad que padece.

Iván René Valenciano padece una grave enfermedad. (Foto: Marcelo Salinas/AFP)

El exfutbolista y leyenda del Junior de Barranquilla subió una fotografía en la que se le puede ver como comentarista en un programa deportivo y agradeciendo a Dios por darle la oportunidad de seguir vivo.

El drástico cambio físico que ha presentado Iván René preocupó a los seguidores del fútbol, quienes están atentos a cómo evoluciona su estado de salud.

¿Qué enfermedad padece el exfutbolista Iván René Valenciano?

Iván René Valenciano fue diagnosticado con trombocitosis esencial. Según los expertos, es una enfermedad hematológica poco común que afecta la producción de plaquetas en la médula ósea.

Esta condición provoca que el organismo genere un número excesivo de ellas, aumentando el riesgo de coágulos y complicaciones circulatorias que deben ser tratadas de manera constante y especializada.

Aunque no se clasifica dentro de la leucemia, sí se considera un tipo de cáncer de la sangre que requiere seguimiento médico riguroso y tratamientos que permitan controlar su evolución.

El impacto de esta noticia ha sido profundo, no solo por el estado de salud del exfutbolista, sino también porque se trata de una figura que marcó época en el balompié colombiano.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Adhara Valdiri emocionó con un baile en apoyo a Colombia por el partido contra Portugal en el Mundial 2026

¿En qué época jugó Iván René Valenciano en la Selección Colombia?

Valenciano, conocido como “El Bombardero”, hizo parte de la Selección Colombia entre 1991 y el año 2000, anotando un total de 13 goles oficiales y consolidándose como uno de los delanteros más recordados de esa generación.

Su potencia, capacidad goleadora y liderazgo lo convirtieron en un referente del Junior de Barranquilla y en una leyenda para los hinchas que aún evocan sus actuaciones en la cancha.

Hoy, a sus 54 años, enfrenta una batalla distinta, lejos de los estadios, pero con la misma determinación que lo caracterizó como jugador.

Su reaparición en redes sociales, mostrando el cambio físico que ha traído la enfermedad, generó preocupación y tristeza entre los seguidores del fútbol, quienes lo consideran demasiado joven para atravesar una situación tan compleja.

Sin embargo, también despertó mensajes de apoyo y admiración, resaltando su fortaleza y la fe con la que encara la enfermedad.