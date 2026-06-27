Adhara Valdiri emocionó con un baile en apoyo a Colombia por el partido contra Portugal en el Mundial 2026

Adhara, hija de la creadora de contenido Andrea Valdiri, enterneció y emocionó al mostrar su baile en apoyo a la Selección Colombia, quien se enfrentará a Portugal en el Mundial 2026.

Adhara, hija de Andrea Valdiri, bailó en apoyo a la Selección Colombia en el mundial 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fue el baile viral de Adhara Valdiri?

Por medio de su Instagram, que tiene más de un millón de seguidores, la pequeña mostró su destreza para el baile generando una ola de reacciones entre los seguidores de la familia Valdiri.

El baile, que fue el primero de muchos, según parece, es para darle la mejor energía a la selección nacional por su tercer partido en la Copa Mundial y que ha mantenido a todo el país atento y vibrando con su juego.

En el video se le puede ver a Adhara haciendo una coreografía, mientras manda besos y saludos a la cámara.

Muchas figuras públicas comentaron la publicación destacando el baile de la pequeña y asegurando que está muy grande.

Recordemos que desde su nacimiento Andrea Valdiri ha mostrado cómo crecen y se van formando sus hijas, por lo que muchos seguidores dicen que están apoyándola desde que nació literalmente y que esperan que tome el camino del baile ya que tiene un gran futuro.

La publicación rápidamente se convirtió en tendencia, con miles de comentarios que resaltaron la ternura y el carisma de la niña.

Los seguidores de la familia Valdiri destacaron que Adhara transmite alegría y energía positiva, justo en un momento en el que el país lo necesita.

¿Por qué Andrea Valdiri fue hasta la casa de uno de sus seguidores?

Por otra parte, Andrea Valdiri causó controversia hace unos días al ir hasta la casa de uno de sus seguidores luego de que la insultara por redes sociales. El hombre terminó pidiéndole disculpas a la influenciadora, quien aseguró que quería que las personas entendieran que los insultos tienen consecuencias reales.

Valdiri anunció acciones legales en contra del seguidor, marcando un precedente sobre el respeto y la responsabilidad en las plataformas digitales.

El video no solo se hizo viral, sino que abrió un debate sobre el calibre de las palabras y la manera en que los usuarios se expresan hacia las figuras públicas.

Para muchos, la decisión de Valdiri fue un recordatorio de que las redes sociales no son un espacio libre de consecuencias y que la empatía y el respeto deben prevalecer en cada interacción.