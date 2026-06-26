El misterioso fenómeno que apareció antes del sismo en Venezuela y quedó en video, ¿fue una alerta?

En la tarde del pasado miércoles 24 de junio, un evento sísmico con una magnitud de 7.5 y profundidad superficial de menos 10 km sacudió al pueblo venezolano, sin duda, un momento que se suma a la crisis que vive el país vecino.

Por ahora, la gran preocupación es que el sistema de salud pueda ser efectivo para atender la emergencia, ya que no estaba siendo estable, al igual que la luz, pues tras el temblor, algunas zonas han tenido luz intermitente y con linternas se han cumplido las labores de rescate.

De acuerdo con informes de otros medios, hasta el momento hay más de 200 fallecidos y alrededor de 4.300 heridos; hay ciudadanos voluntarios que se han dedicado a ayudar en lo que más han podido para rescatar las vidas que siguen bajo los escombros.

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Precisamente, en redes se han viralizado impactantes momentos en los que se ven cómo sacan a los sobrevivientes del derrumbe, sin importar quién, ya que así mismo han salvado la vida de las mascotas, quienes también están siendo reportadas como desaparecidas.

¿Cuál es el video de la luz sísmica que habría alertado a Venezuela antes del temblor?

A través de las plataformas digitales se ha viralizado un video de una luz que habría alumbrado a Venezuela antes del temblor.

Extraña luz habría anticipado el sismo en Venezuela.(Foto/ Freepik)

Según la información que brindan, es que esta luz suele ser un “efecto de descarga por fricción y ruptura de rocas en las capas terrestres, liberando grandes cantidades de plasma a alta temperatura al aire”.

Para algunos, habría sido la señal de lo que ocurría en el país vecino, debido a que han salido teorías de que ya estaban avisado de la tragedia que ocurriría.

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¿Ha vuelto a temblar en Venezuela tras el fuerte sismo del pasado miércoles?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en Venezuela a presentar un evento sísmico en la noche del jueves a las 11:19 de la noche, con una magnitud de 4.4, profundidad de 10 km y epicentro en Morón.

La luz que apareció antes del sismo en Venezuela. (Foto/ Freepik)

Por ahora, no hubo afectaciones tras esa réplica; en Colombia también tembló en la madrugada con una magnitud de 3.8 con epicentro en Dagua, Valle del Cauca.

Los colombianos están alertas de que cualquier cosa puede pasar y permanecen atentos ante cualquier nuevo temblor.