El fallecimiento de Germán Vargas Lleras volvió a poner sobre la mesa episodios poco conocidos de su vida fuera de la política y de su entorno familiar.

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¿Cuándo falleció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras?

En la noche de este viernes 8 de mayo se confirmó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras en Bogotá, a los 64 años. El exvicepresidente fue una de las figuras más reconocidas de la política colombiana durante las últimas décadas.

Germán Vargas Lleras falleció el 8 de mayo del 2026 / (Foto de AFP)

Su trayectoria inició en 1981, cuando tenía apenas 19 años. Desde entonces, estuvo vinculado a distintas responsabilidades dentro del Estado y construyó una carrera que lo llevó a convertirse en vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2018.

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¿De qué murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras?

Durante los últimos años, Germán Vargas Lleras enfrentó complicaciones de salud relacionadas con un meningioma benigno, un tipo de tumor cerebral que le fue detectado desde 2016.

A raíz de esta situación, el exvicepresidente tuvo que someterse a diversos tratamientos médicos y procedimientos especializados tanto en Colombia como en Estados Unidos. Parte de su atención médica se realizó en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, y también en hospitales de Houston, Texas.

Germán Vargas Lleras se sometió a diversos tratamientos médicos / (Foto de AFP)

Según se conoció, en meses recientes presentó una recaída que obligó a su hospitalización de urgencia. Aunque en diferentes momentos habló públicamente sobre sus quebrantos de salud, nunca entregó detalles específicos sobre el avance exacto de su condición médica.

Desde 2024, personas cercanas a su entorno afirmaban que el estado de salud del dirigente político había presentado un deterioro progresivo.

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¿Cuál fue la faceta de Germán Vargas Lleras que pocos conocían?

Aunque durante años proyectó una imagen enfocada en la política y el debate público, Germán también mostró en diferentes entrevistas una faceta más reservada relacionada con su familia.

Vargas Lleras habló en varias ocasiones sobre el orgullo que sentía por su hija, Clemencia Vargas, quien se desempeña como bailarina profesional y administradora. También se refirió al nacimiento de su nieto Agustín, hecho que describió como uno de los momentos más importantes de su vida.

Aunque gran parte de su vida estuvo marcada por la política, en varias entrevistas Germán Vargas Lleras también habló sobre momentos personales relacionados con su hija, su nieto y su familia.