En las últimas horas, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido cantante quien dejó un importante legado en el campo de la música llanera.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas quienes han recordado al cantante al ser un gran referente. Así también, dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Francisco Montoya, más conocido como ‘El Tigre de payara’ se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante del género llanero venezolano, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Francisco Montoya. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de la cuenta oficial de Instagram del Ministerio del Poder Popular para la cultura de Venezuela, quienes expresaron las siguientes palabras acerca del fallecimiento de Francisco Montoya:

“Venezuela siente y lamenta la partida física del cantante llanero Francisco Montoya, mejor conocido como “El Tigre de Payara”. Raúl Cazal, ministro del Poder Popular para la Cultura, manifestó su pesar ante el fallecimiento de este máximo exponente de la música llanera, reconocido por su voz recia y por haberle dado vida a composiciones que relatan historias jocosas y amorosas de su tierra apureña”, dice el comunicado oficial.

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¿Cuál fue la causa por la que falleció el reconocido cantante Francisco Montoya?

Desde luego, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de colegas, allegados y seguidores del cantante, quienes lo admiraron por su gran desempeño a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Esta fue la causa por la que falleció el cantante. | Foto: Freepik

Otro de los temas que más se han generado al respecto ante el fallecimiento de Francisco Montoya se debió sobre la causa de su muerte, pues, según lo reportó el medio de comunicación digital ‘Cojedes Es Noticia’ se evidenció que perdió la vida a causa de unos percances de salud: