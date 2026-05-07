Así reaccionó Alexa Torrex al saber que puede reingresar a La casa de los famosos: esto dijo

Alexa Torrex reaccionó en sus redes sociales luego de que El Jefe anunciara una inesperada dinámica que podría permitir su regreso a La casa de los famosos Colombia.

La noticia sorprendió tanto a los participantes como a los seguidores del reality, ya que la creadora de contenido fue la más reciente eliminada de la competencia y ahora tendría la posibilidad de volver a ingresar a la casa más famosa del país.

Tras conocer la decisión de El Jefe, la cucuteña no dudó en pronunciarse sobre la situación y compartir su reacción con sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex ante su posible reingreso?

Luego de que El Jefe confirmara la nueva dinámica, Alexa Torrex reaccionó rápidamente en sus redes sociales.

La creadora de contenido dejó un comentario en una publicación de Canal RCN donde se hablaba sobre el posible intercambio dentro de La casa de los famosos Colombia.

La cucuteña escribió “que sea lo que Dios quiera”, mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó todo tipo de reacciones sobre un posible regreso al reality.

Además, varios seguidores comenzaron a manifestar su emoción por la posibilidad de verla nuevamente dentro de la casa, teniendo en cuenta el impacto que generó su salida.

Alexa Torrex habló tras conocer que podría reingresar a La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Cuándo fue Alexa Torrex eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de obtener el porcentaje más bajo en las votaciones del público.

Aunque la jornada estuvo bastante reñida y varios participantes tuvieron porcentajes muy similares, la cucuteña abandonó la competencia con el 17,26 % de los votos.

Su salida causó impacto tanto dentro como fuera de la casa, ya que muchos de sus compañeros la consideraban una de las participantes más fuertes y con mayor respaldo del público.

Ahora, Alexa podría regresar inesperadamente a la competencia gracias a la nueva dinámica del botón anunciada por El Jefe.

Si alguno de los participantes decide oprimir el llamado botón del pánico y abandonar voluntariamente el reality, automáticamente Alexa Torrex volvería a ingresar a la competencia para ocupar su lugar dentro de la casa.