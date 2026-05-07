Así reaccionó Tebi Bernal y Alejandro Estrada tras el posible reingreso de Alexa Torrex a la casa

La noticia sobre el posible regreso de Alexa Torrex a La casa de los famosos Colombia no solo sorprendió al público, sino también a los participantes que continúan dentro de la competencia.

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Tras la eliminación de la cucuteña, varios famosos dejaron ver su desconcierto y el impacto que les causó su salida, ya que muchos la consideraban una de las participantes más fuertes del reality.

Sin embargo, las reacciones que más llamaron la atención fueron las de Tebi Bernal y Alejandro Estrada, teniendo en cuenta la cercanía que ambos tenían con Alexa dentro de la casa.

¿Por qué Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos Colombia?

El Jefe tomó una inesperada decisión que dejó a más de uno sorprendido al anunciar una nueva dinámica que podría cambiar completamente el rumbo del juego.

Durante la gala, les informó a los participantes sobre la presencia de un botón dentro de la casa que estará disponible por tiempo limitado.

El Jefe explicó que, durante un día, cualquiera de los famosos podrá oprimir el botón si desea abandonar voluntariamente la competencia.

Sin embargo, la decisión tendría una acción inmediata, ya que la persona que salga sería reemplazada automáticamente por Alexa Torrex, quien fue la más reciente eliminada del reality.

Esto significa que si alguno de los siete participantes decide abandonar el juego, Alexa regresaría nuevamente a la competencia y retomaría su lugar dentro de la casa.

La noticia causó tensión y expectativa entre los participantes, especialmente porque la competencia se encuentra en una etapa decisiva y cada vez falta menos para conocer a los finalistas de la temporada.

Alexa Torrex podría regresar al reality tras una inesperada dinámica anunciada por El Jefe (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Tebi Bernal ante la posibilidad de que Alexa Torrex reingrese a la competencia?

La posibilidad del regreso de Alexa generó varias reacciones dentro de la casa, especialmente en Tebi Bernal, con quien la creadora de contenido tuvo un vínculo sentimental dentro del reality.

Tras escuchar el anuncio de El Jefe, Tebi se mostró bastante pensativo por las palabras y la nueva dinámica que podría cambiar nuevamente el rumbo de la competencia.

El participante permaneció atento mientras El Jefe explicaba cómo funcionaría el botón y lo que sucedería si alguno decidía oprimirlo.

Tebi Bernal no escondió su sorpresa ante el posible reingreso de Alexa (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada ante la noticia del posible regreso de Alexa Torrex a La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Alejandro Estrada también reaccionó a la noticia del posible regreso de Alexa Torrex, teniendo en cuenta la amistad y cercanía que construyeron dentro de la casa.

Alejandro, al igual que Tebi, se mostró pensativo tras escuchar las palabras de El Jefe. Incluso, en medio del momento, se puso de pie en tono de broma, como insinuando que iba a oprimir el botón y abandonar la competencia.

Sin embargo, todo quedó en una molestadera entre los participantes, ya que después se rio y volvió a sentarse junto a sus compañeros.

Tras el anuncio, el resto de los participantes comenzó a hablar sobre los invitados VIP y decidieron organizar las actividades que realizarán durante la jornada del viernes 8 de mayo.