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¿Salomón Bustamante está soltero? Su comentario sobre buscar novia desató rumores

El actor hizo un comentario sobre conseguir novia y volvió a generar rumores de separación

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Salomón Bustamante se separó? Comentario sobre buscar novia desató rumores
¿Salomón Bustamante se separó? Comentario sobre buscar novia desató rumores (Foto Canal RCN)

El matrimonio de Salomón Bustamante y Laura de León vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que un reciente video del presentador despertara nuevamente rumores sobre una posible separación.

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Y es que, durante una grabación en Cartagena, Salomón hizo un comentario sobre buscar novia que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si realmente continúa junto a la actriz cartagenera.

Salomón Bustamante habló de conseguir novia y generó dudas sobre su matrimonio
Salomón Bustamante habló de conseguir novia y generó dudas sobre su matrimonio (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre conseguir novia?

El actor y también creador de contenido se encontraba recorriendo las calles de Cartagena mientras grababa un video sobre su top 5 de puestos de comida que las personas deberían conocer cuando visitan la ciudad amurallada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la recomendación gastronómica, sino un momento espontáneo que ocurrió mientras grababa en plena calle.

En el video se observa cómo una señora se acerca a Salomón Bustamante para hablar con él y pedirle que le “echara el chisme”, preguntándole directamente si estaba separado o no.

Ante la curiosidad de la mujer, el presentador respondió de manera jocosa que estaba buscando una novia como “usted”, comentario que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores por la forma relajada y divertida en la que respondió en medio de la conversación.

El momento se viralizó en redes sociales y muchos internautas comenzaron a especular nuevamente sobre el estado actual de su relación con Laura de León.

No obstante, para varios seguidores, la respuesta de Salomón habría sido simplemente una broma y una manera espontánea de interactuar con la señora que lo abordó en la calle.

Además, muchos interpretaron el comentario como otra forma en la que el presentador dejó entrever que sigue en una relación con Laura, pese a los constantes rumores y chismes sobre una posible ruptura.

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¿Salomón Bustamante y Laura de León siguen juntos?

Desde hace varios meses, los rumores de separación han sido constantes debido a que ambos dejaron de mostrarse juntos con frecuencia en redes sociales, situación que despertó dudas entre sus seguidores.

Sin embargo, tanto Salomón Bustamante como Laura de León han dejado ver de manera sutil que continúan juntos y que su relación sigue estable.

La pareja tomó la decisión de mantener su relación mucho más privada y alejada de la exposición constante en plataformas digitales.

Incluso, Salomón ya había explicado anteriormente que ambos decidieron enfocarse cada uno en sus proyectos y trabajos individuales, pero que siguen viviendo una relación feliz y estable.

El actor aseguró que actualmente están disfrutando de una etapa más tranquila y privada, lejos de las especulaciones y comentarios que constantemente surgen en redes sociales sobre su matrimonio.

Salomón Bustamante sorprendió tras hablar de buscar novia en Cartagena
Salomón Bustamante sorprendió tras hablar de buscar novia en Cartagena (Foto Canal RCN)
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