En medio de una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe y Mariana Zapata sostuvieron una conversación que llamó la atención por sus confesiones y cercanía.

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¿Qué le dijo Juanda Caribe a Mariana Zapata sobre La casa de los famosos?

Durante una conversación en la habitación, Juanda Caribe expresó que siente que podría ser eliminado el próximo domingo 10 de mayo de La casa de los famosos Colombia.

Según lo que comentó, esta percepción estaría relacionada con la salida de participantes que considera fuertes dentro del juego, como Alexa Torrex, lo que habría cambiado la dinámica de competencia.

En ese contexto, Juanda conversaba con Mariana mientras ella lo abrazaba y le manifestaba su cariño. Él respondió de la misma forma, agradeciendo el apoyo recibido dentro del reality.

En medio de la charla, Caribe le sugirió a Mariana que, si ella continuaba en competencia, debía ganar.

Juanda Caribe reveló que presiente su salida de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

El participante explicó que, desde su perspectiva, su permanencia podría estar llegando a su etapa final, ya que considera que otros concursantes han tenido mayor impacto en el desarrollo del programa.

También mencionó que, en su opinión, un hombre podría ser el próximo en salir, lo que aumentaría su percepción de riesgo de eliminación.

"Se va un hombre (...) Me he salvado mucho", dijo.

A pesar de esta idea, Juanda Caribe también expresó sentirse tranquilo con lo que ha logrado dentro del formato, afirmando que siente haber cumplido con lo que esperaba de su participación.

Incluso señaló que se siente satisfecho con lo que ha aportado tanto a su experiencia personal como a quienes lo han apoyado.

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¿Qué le dijo Mariana Zapata a Juanda Caribe?

En otro momento de la conversación, Mariana Zapata le pidió a Juanda Caribe que no hablara de su posible salida, indicando que no estaba de acuerdo con ese tipo de comentarios y que prefería no escucharlos.

Sin embargo, Juanda Caribe insistió en que, aunque llegara a salir, destacaría que Mariana Zapata habría sido una persona importante dentro de su experiencia en el reality, refiriéndose a ella como su“premio” dentro de su paso por la competencia.

"Si me llega a pasar algo, tú fuiste mi premio", destacó.

Ante esto, Mariana le respondió que no estaba de acuerdo con esa afirmación, pues, aseguraba que él no saldría aún de la competencia.

El intercambio terminó con Juanda Caribe llorando mientras Mariana Zapata le pedía que se calmara y que no se anticipara a los resultados del programa. Finalmente, ambos cerraron el momento con un abrazo, en una escena que ha sido comentada por los internautas en redes sociales.