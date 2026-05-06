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Alexa Torrex explotó contra participante de La casa de los famosos tras ver el reality desde su hogar

Alexa Torrex estalló contra participante de La casa de los famosos tras ver su primer capítulo como espectadora: ¿qué pasó?

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex no se guardó nada y cuestionó a participante tras ver La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex no se guardó nada y cuestionó a participante tras ver La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex retomó su vida real tras días de haber sido eliminada de La casa de los famosos Colombia y en medio de sus actividades pudo ver, por primera vez, el reality de la vida en vivo desde la perspectiva del público. Sin embargo, su experiencia no habría sido la mejor, ya que no pudo evitar explotar contra Mariana Zapata por la actitud que tomó con Alejandro Estrada y Tebi Bernal tras su salida.

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¿Qué hizo Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia que molestó a Alexa Torrex?

Tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, los espacios que ocupaba en la habitación Calma quedaron libres. Sus pertenencias fueron retiradas horas después de su salida, dejando disponible ese lugar.

Alexa Torrex se despide de La casa de los famosos
Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, en lugar de redistribuir ese espacio entre quienes lo necesitaban, Mariana Zapata habría decidido ocuparlo, lo que dejó nuevamente a Tebi Bernal y Alejandro Estrada sin suficiente lugar para guardar sus pertenencias.

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Y es que este no sería el primer inconveniente por los cajones dentro de la casa. Cuando se cerró la habitación Tormenta, Mariana Zapata ya había tenido un comportamiento similar, pues no quiso repartir los espacios de forma equitativa y terminó quedándose con gran parte de ellos, algo que en su momento también generó molestia entre varios de sus compañeros.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al ver que Mariana Zapata se quedó con sus cajones?

Ahora bien, una vez vio esta escena, Alexa Torrex, quien retomó el control de sus redes sociales, no pudo evitar expresar su molestia frente a este hecho.

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La joven cantante compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto mensaje en el que dejó ver su molestia contra Mariana Zapata al ver lo que había hecho con sus cajones.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex abandona La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Torrex recriminó el hecho de que ella creyera que los cajones le pertenecían solo a ella y aseguró que lo correcto era que Alejandro y Tebi se distribuyeran sus cajones entre los dos.

"Quédate con los cajones. Total, siempre ella se creyó la princesa de la casa. Mis cajones deben ser para mis chicos, qué rabia"

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