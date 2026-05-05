Bad Bunny paralizó La Met Gala 2026 con su increíble transformación: ¿por qué de anciano?

El pasado lunes 4 de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte (The Met) de New York, se llevó a cabo La Met Gala 2026 y en la alfombra roja pasaron muchas personalidades con looks increíbles y bastante comentados por expertos.

En el caso de las celebridades latinoamericanas, Karol G fue una de las invitadas que sorprendió con su increíble vestido azul, en el que plasmó una ciudad bajo la luz de las estrellas, sin mencionar su Make Up y look, pues fue bastante impecable.

Este año, la idea de la alfombra roja de los Met Gala era incluir el cuerpo en el arte vivo y escultural; por supuesto, muchos cumplieron con lo propuesto, mientras que otros no sorprendieron mucho.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex rompió el silencio y habló de su exprometido Jhorman tras su eliminación, ¿qué dijo?

Por su parte, Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que está haciendo historia a nivel mundial, llegó al encuentro de moda y sorprendió con su increíble transformación, pues llegó con apariencia de anciano.

¿Por qué Bad Bunny se transformó en anciano para La Met Gala 2026?

La transformación de Bad Bunny fue obra de Mike Marino, uno de los maquilladores de prótesis más famosos del mundo, quien tuvo en cuenta cada detalle para hacer lucir al cantante puertorriqueño como un anciano.

Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con look de anciano. (AFP/ Jamie McCarthy )

El artista cumplió con su objetivo, ya que Benito superó las expectativas para la Met Gala; justo, quiso que con su look se ajustara a la idea de incluir el cuerpo con el arte, pues quiso jugar con el tiempo y con el paso de los años.

El cambio del artista fue un trabajo hecho a mano y se vio tan real que se tuvo en cuenta no solo la apariencia del rostro, sino de las manos.

¿De dónde es el traje que usó Bad Bunny en La Met Gala 2026?

El esmoquin negro que usó Bad Bunny durante La Met Gala 2026, fue un diseño de Zara una importante marca española.

El look de anciano de Bad Bunny en la Met Gala 2026. (AFP/ Jamie McCarthy)

La idea con el traje era tener un toque del vestido de ‘Bustle’ de Charles James de 1947, pieza que hace parte de la colección del Costume Institute; preciso, una metáfora es que el traje sí envejece, pero el artista no.

En cuanto a los accesorios, con joyería Cartier incluyendo un reloj de archivo de 1995, se complementó el look de Bad Bunny.