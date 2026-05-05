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Así fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo reaccionaron?

Violeta Bergonzi ingresó de manera sorpresiva a La casa de los famosos Col y los famosos reaccionaron al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo reaccionaron?
¿Cómo fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, los internautas se han conectado con todos los sucesos que mostrarán los participantes que aún permanecen en la competencia, quienes son: Alejandro Estrada, Campanita, Tebi Bernal, Mariana Zapata, Beba de la Cruz y Valentino Lázaro.

Con base en esto, la reconocida presentadora y ganadora de la última temporada de MasterChef Celebrity, fue una de las invitadas especiales en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

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¿Cómo fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia?

En la mañana de este 5 de mayo, Violeta Bergonzi, sorprendió a los participantes de La casa de los famosos Colombia con su inesperada visita.

Así fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo reaccionaron?
Violeta Bergonzi ingresó a La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, cuando Beba de la Cruz abrió la puerta de la casa y vieron a Violeta Bergonzi, todos se sorprendieron con todos los acontecimientos presentados en La casa de los famosos Colombia, en especial, por el método de juego que cada una de las celebridades que ha tenido cada uno con respecto a su método de juego.

De este modo, Violeta ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas tras compartir varias anécdotas con los participantes quienes llevan un largo periodo de tiempo en la convivencia en la que han tenido polémicas, diferencias y buenos momentos.

¿Cómo se convirtió Violeta Bergonzi en ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity?

Es clave mencionar que Violeta Bergonzi ha tenido la oportunidad en demostrar las múltiples habilidades con las que cuenta en su carrera profesional, pues no solo es una destacada presentadora, sino que también, fue una de las exparticipantes de la anterior edición de MasterChef Celebrity.

Así fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo reaccionaron?
Así se convirtió Violeta Bergonzi en ganadora de la anterior edición de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Violeta se convirtió en la ganadora de la última edición de MasterChef en la que tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo gastronómico.

Así que, Jorge Rausch, Belén Alonso y Belén Alonso, jurados de MasterChef aprovecharon la oportunidad para demostrar sus múltiples habilidades, en especial, por todo el aprendizaje que Violeta adquirió, convirtiéndose en ganadora de la anterior temporada.

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