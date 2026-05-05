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Sheila Gándara sorprende con cambio de look tras el primer cumpleaños de su hija, ¿irreconocible?

En medio del primer cumpleaños de su hija, Sheila Gándara sorprende con cambio de look que dio de qué hablar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El cambio de look de Sheila Gándara en el primer cumpleaños de su bebé
Sheila Gándara mostró cambio de look en medio del primer cumpleaños de su bebé. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara compartió una imagen en la que dio a conocer que se encuentra en medio de un cambio de look. Este 5 de mayo también es una fecha especial para ella, ya que su bebé está cumpliendo su primer año.

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¿Qué mostró Sheila Gándara en el cumpleaños de su bebé?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido expresó su emoción con un video en el que recopiló varios momentos de esta etapa de su vida. En la publicación, mostró diferentes recuerdos junto a su hija, lo que llamó la atención de sus seguidores.

En el video compartido por Sheila reunió imágenes significativas de su experiencia como madre durante este primer año. Sin embargo, varios usuarios notaron que en el contenido no aparece ninguna imagen de Juanda Caribe.

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Hasta el momento, se desconoce si para esta fecha realizará algún evento especial, ya que en los cumplemeses anteriores sí había organizado celebraciones con invitados y lujosas decoraciones. En esta ocasión, no ha dado detalles sobre alguna fiesta en específico para el primer cumpleaños.

El cambio de look de Sheila Gándara en el primer cumpleaños de su bebé
Sheila Gándara mostró cambio de look en medio del primer cumpleaños de su bebé. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué llamó la atención el cambio de look de Sheila Gándara?

En medio de esta fecha, Sheila Gándara también compartió en sus historias de Instagram una imagen desde un salón de belleza, dejando ver que está realizando un cambio de look.

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Aunque no ha revelado el resultado final, la publicación desde ya está dando de qué hablar en redes sociales.

Cabe recordar que, en ocasiones anteriores y en medio de la polémica con el participante de La casa de los famosos Colombia, Sheila ya había cambiado su apariencia en dos oportunidades, mostrando los resultados a través de sus redes sociales.

El cambio de look de Sheila Gándara en el primer cumpleaños de su bebé
Sheila Gándara mostró cambio de look en medio del primer cumpleaños de su bebé. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, se desconoce si Sheila Gándara continuará su relación con Juanda Caribe luego de lo ocurrido con los supuestos chats en los que se le involucra con otras mujeres. Según algunas de sus publicaciones, esta decisión ya habría sido tomada por la creadora de contenido.

Además, la cercanía de Juanda Caribe con Mariana Zapata dentro del programa también ha generado reacciones por parte de Sheila, quien ha compartido fuertes mensajes relacionados con lo que ha venido ocurriendo en La casa de los famosos Colombia.

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