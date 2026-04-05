Alexa Torrex rompió el silencio y habló de su exprometido Jhorman tras su eliminación, ¿qué dijo?

Alexa Torrex se pronunció tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia y habló por primera vez de Jhorman Toloza, su exprometido. La creadora de contenido entró al reality comprometida, pero terminó la relación en vivo durante su participación, y ahora se refirió nuevamente a ese vínculo.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su exprometido Jhorman Toloza tras salir de La casa de los famosos?

En conversación con los presentadores de Buen día, Colombia, Alexa Torrex se refirió a la vez que decidió terminar su relación con Jhorman Toloza, argumentando que quería protegerlo de ser constantemente mencionado dentro de la competencia para no afectar su imagen.

Alexa Torrex se despide de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

“Cuando se meten con mi familia y él en ese momento hacía parte de mi núcleo familiar, para mí eso es prenderme como un fósforo. Entonces si yo dejaba eso a un lado, tal vez así lo dejaban en la casa quieto, pero fue para tratar de protegerlo y protegerme”, expresó.

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La joven cantante mencionó además que por el momento no ha tenido contacto con él, pero espera poder hablar para tratar temas pendientes. También aseguró que esa conversación la tendría con Tebi Bernal una vez él salga de La casa de los famosos Colombia.

“Tengo que hablar con él, hay cosas pendientes… hay que hablar con los dos, porque los dos se merecen la charla. No tengo ni idea si él en estos momentos no quiere saber nada de mí, no pasa nada, porque comprendo... pedir disculpas, pero no me arrepiento de haber sentido amor, porque el amor no es malo”, concluyó.

Alexa Torrex abandona La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

¿Alexa Torrex regresará el anillo de compromiso a Jhorman Toloza?

Así mismo, Alexa se refirió al anillo de compromiso y reveló que, aunque terminó su relación con Jhorman Toloza, decidió conservar la joya, sin dar mayores detalles sobre su decisión.

“Allá lo tengo guardado, yo no devuelvo anillo”, afirmó.

De esta manera, dejó claro que no tiene certeza sobre su futuro sentimental, ya que no sabe qué podría pasar tras una posible conversación con Jhorman o con Tebi Bernal.