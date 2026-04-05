Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex rompió el silencio y habló de su exprometido Jhorman tras su eliminación, ¿qué dijo?

Alexa Torrex habló por primera vez tras su salida de La casa de los famosos y se refirió a su exprometido Jhorman Toloza.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex habló por primera vez tras su eliminación y se refirió a su exprometido Jhorman
Alexa Torrex habló por primera vez tras su eliminación y se refirió a su exprometido Jhorman. (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex se pronunció tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia y habló por primera vez de Jhorman Toloza, su exprometido. La creadora de contenido entró al reality comprometida, pero terminó la relación en vivo durante su participación, y ahora se refirió nuevamente a ese vínculo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su exprometido Jhorman Toloza tras salir de La casa de los famosos?

En conversación con los presentadores de Buen día, Colombia, Alexa Torrex se refirió a la vez que decidió terminar su relación con Jhorman Toloza, argumentando que quería protegerlo de ser constantemente mencionado dentro de la competencia para no afectar su imagen.

Alexa Torrex abandona La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex se despide de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

“Cuando se meten con mi familia y él en ese momento hacía parte de mi núcleo familiar, para mí eso es prenderme como un fósforo. Entonces si yo dejaba eso a un lado, tal vez así lo dejaban en la casa quieto, pero fue para tratar de protegerlo y protegerme”, expresó.

Artículos relacionados

La joven cantante mencionó además que por el momento no ha tenido contacto con él, pero espera poder hablar para tratar temas pendientes. También aseguró que esa conversación la tendría con Tebi Bernal una vez él salga de La casa de los famosos Colombia.

“Tengo que hablar con él, hay cosas pendientes… hay que hablar con los dos, porque los dos se merecen la charla. No tengo ni idea si él en estos momentos no quiere saber nada de mí, no pasa nada, porque comprendo... pedir disculpas, pero no me arrepiento de haber sentido amor, porque el amor no es malo”, concluyó.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex abandona La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

¿Alexa Torrex regresará el anillo de compromiso a Jhorman Toloza?

Así mismo, Alexa se refirió al anillo de compromiso y reveló que, aunque terminó su relación con Jhorman Toloza, decidió conservar la joya, sin dar mayores detalles sobre su decisión.

“Allá lo tengo guardado, yo no devuelvo anillo”, afirmó.

De esta manera, dejó claro que no tiene certeza sobre su futuro sentimental, ya que no sabe qué podría pasar tras una posible conversación con Jhorman o con Tebi Bernal.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Tebi Benal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Tebi Bernal conmueve con desgarrador mensaje a Alexa tras su eliminación de La casa de los famosos

Tebi Bernal se mostró bastante conmovido y aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para enviarle un mensaje a Alexa Torrex.

La reacción de Sheila Gándara a la relación de Juanda y Mariana Yeison Jiménez

Sheila Gándara reacciona a la polémica relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata

Sheila Gandara dejó claro que a ella nunca le ha dado risa “el mal ejemplo” de Juanda Caribe en La casa de los famosos.

Alexa Torrex sorprende al revelar lo más difícil de su salida de La casa de los famosos Influencers

Alexa Torrex sorprende al contar qué fue lo más difícil tras salir de La casa de los famosos

Alexa Torrex se pronunció tras su salida de La casa de los famosos y habló del impacto que vivió al regresar a la vida real.

Lo más superlike

Alexa responde qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa rompe el silencio sobre lo que pasará con Tebi tras La casa de los famosos, ¿seguirán juntos?

Alexa Torrex dejó claro qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos tras reaccionar a una conversación de él.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe