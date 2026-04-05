Reconocido cantante colombiano fue víctima de robo en importante festival; ¿de quién se trata?

El cantante vallenato Samuel Morales mostró en sus redes sociales que fue víctima de robo en su visita a Valledupar.

Samuel Morales denunció el hurto de uno de sus equipos en Valledupar. (Foto de Freepik)

El artista reveló que le habían quitado un importante equipo fundamental en sus presentaciones en el Festival Vallenato 2026. En las imágenes se puede ver a Samuel pidiendo ayuda e información sobre el paradero del objeto.

¿Qué dijo Samuel Morales sobre el percance sufrido en Valledupar?

Asimismo, subió otra historia expresando su descontento y su tristeza por estas situaciones, sobre todo en una tierra a la que le canta con tanto amor.

“Joda estas cosas son muy tristes, nosotros venimos a Valledupar para alegrar los corazones de todos, incluso ahora voy a subirme a cantar, y este tipo de cosas lo ponen a uno muy bajo de nota”, escribió Samuel Morales en su publicación.

Morales es considerado el futuro de su dinastía, ya que Los K Morales y Miguel Morales siguen activos, pero no con la misma frecuencia.

Samuel heredó el talento de su fallecido padre, Kaleth Morales, y hoy lo demuestra en cada escenario a lo largo y ancho del país.

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¿Samuel Morales se pudo presentar en el Festival Vallenato 2026?

Incluso, compartió imágenes de sus presentaciones en el cierre del Festival Vallenato, demostrando que pudo superar el percance y continuar con su agenda laboral.

Sin embargo, el cantante sigue buscando información sobre el equipo hurtado y espera por la respuesta de las autoridades.

Para Samuel, que ha trabajado en consolidar su nombre dentro del vallenato, este tipo de situaciones generan frustración y preocupación, pues afectan directamente la calidad de sus espectáculos y la confianza en los lugares que visita.

Las publicaciones de Samuel generaron una ola de solidaridad en redes sociales. Muchos fanáticos expresaron indignación por lo ocurrido y pidieron mayor seguridad para los artistas que visitan Valledupar, ciudad considerada la cuna del vallenato.

El Festival Vallenato, celebrado del 29 de abril al 2 de mayo, reunió a los máximos exponentes del género.

Durante esos días, la ciudad vibró con concursos de acordeoneros, presentaciones de artistas consagrados y homenajes a las grandes figuras del folclor.