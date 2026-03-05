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Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

El álbum del Mundial 2026 ya tiene sus láminas más difíciles. Estas cinco se han convertido en las más buscadas por coleccionistas.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026
Coleccionistas aficionados identificaron las 5 láminas más difíciles de conseguir para el álbum del Mundial 2026. (Foto: Marco Bertorello/ AFP)

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y, con él, ya comenzó la fiebre por el tradicional álbum de la edición. Sin embargo, desde ahora ya se conocen cuáles son las cinco láminas más difíciles de conseguir para completarlo.

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¿Cuáles son las 5 láminas más difíciles de obtener del álbum del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia, el mundo tendrá el álbum más grande jamás visto. Por eso, completarlo no solo tomará tiempo, sino que también podría implicar una alta inversión.

Álbumes del Mundial 2026 en proceso de impresión
Completar el álbum de Panini 2026 conllevaría tiempo y dinero. (Foto: Marco Bertorello/ AFP)

Aunque su venta comenzó hace pocos días, los coleccionistas ya han identificado cuáles serían las cinco láminas más difíciles de conseguir.

De acuerdo con Valora Analitik, estas son:

  • La lámina 00: Una edición especial que no aparece en todos los sobres y cuyo precio podría oscilar entre 80 mil y 120 mil pesos colombianos.
  • El escudo especial de Argentina: Al tratarse de una versión metalizada, se posiciona como una de las más difíciles de encontrar.
  • Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé: Las láminas de los jugadores de Portugal y Francia entran en este top por su alta demanda.
  • Erling Haaland: El delantero noruego también figura en la lista, ya que su popularidad eleva el valor de su lámina, que podría alcanzar los 50 mil pesos.
  • Láminas extras: Estas piezas con efectos visuales distintivos cierran el top 5, pues no siempre están claramente numeradas, lo que incrementa su rareza y valor.

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¿Qué otras láminas son las más difíciles de conseguir en el álbum del Mundial 2026?

Aunque no entraron en el top 5 de las más difíciles, los coleccionistas aseguran que otras láminas complicadas de conseguir podrían ser la de Vinícius Jr. o el escudo de Brasil.

Láminas del álbum del Mundial 2026
Son 5 las láminas que se perfilan como las más difíciles de conseguir en el álbum del Mundial 2026, debido a su rareza y alta demanda. (Foto: Marco Bertorello/ AFP)

Sin embargo, en redes sociales varios usuarios afirman que estas les han salido incluso repetidas en los sobres, lo que sugiere que su nivel de rareza no es tan extremo como se pensaba inicialmente.

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¿Cuándo dará inicio el Mundial 2026?

El Mundial de 2026 tiene previsto comenzar el 11 de junio de 2026, marcando el inicio de una edición histórica que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo se extenderá durante poco más de un mes y la gran final está programada para el 19 de julio de 2026, convirtiéndose en el campeonato más largo y con más selecciones participantes hasta la fecha.

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