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El hijo de Luis Díaz nacería en una fecha clave de la Copa Mundial 2026: ¡doble celebración!

Se revelaron detalles de la llegada del tercer hijo de Lucho Díaz, que coincidiría con importante fecha de la Copa Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Revelan cuándo nacerá el hijo de Luis Díaz y coincide con fecha clave del Mundial
Hijo de Luis Díaz nacería en fecha clave de la Copa Mundial. (Fotos: AFP y Freepik)

El futbolista colombiano Luis Díaz vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por su carrera profesional, sino por su vida familiar, que ha llamado la atención de sus seguidores en los últimos días.

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¿Cuándo nacería el hijo de Luis Díaz y Geraldine Ponce?

La expectativa creció luego de conocerse nuevos detalles sobre la llegada de su tercer hijo junto a su pareja, Geraldine Ponce.

Recientemente, Geraldine Ponce sorprendió al dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales por su aniversario de los 10 años que llevan juntos.

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Sin embargo, más allá de la celebración, lo que más llamó la atención fue su avanzado embarazo.

La noticia del embarazo fue confirmada por el propio Luis Díaz en medio de una celebración, luego de anotar un gol, en el que compartió con sus millones de fanáticos la importante noticia que será padre nuevamente, esta vez de un niño.

Revelan cuándo nacerá el hijo de Luis Díaz y coincide con fecha clave del Mundial
Hijo de Luis Díaz nacería en fecha clave de la Copa Mundial. (Foto: AFP)

El bebé se sumará a la familia que ya conforma con sus dos hijas Roma y Charlot.

Según se han conocido algunos detalles, el nacimiento del bebé estaría previsto para después de la final de la Copa del Mundo, programada para el 19 de julio.

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Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, esta información ha generado expectativa entre los seguidores del futbolista.

¿Cómo coincide el nacimiento con la agenda deportiva de Luis Díaz?

El nacimiento del bebé de Lucho Díaz coincide con un periodo importante en la agenda deportiva del jugador colombiano, ya que también se aproxima la Copa del Mundo, que iniciará el próximo 11 de junio.

Revelan cuándo nacerá el hijo de Luis Díaz y coincide con fecha clave del Mundial
Hijo de Luis Díaz nacería en fecha clave de la Copa Mundial. (Foto: Freepik)

Durante este torneo, Luis Díaz hará parte de la Selección Colombia, lo que ha generado interés sobre cómo se organizará para acompañar a su familia en ese momento.

Actualmente, Luis Díaz y su familia residen en Múnich, Alemania, debido a sus compromisos deportivos, como bien se conoce el futbolista juega para el equipo del Bayern.

Este equipo Aleman y Luis Díaz tendrán hoy un importante encuentro balompédico en el que se enfrentará al París Saint-Germain por las semifinales de la Champions League.

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