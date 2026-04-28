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Salomón Bustamante reaccionó con curioso comentario tras congelado de Yuli; ¿qué dijo de Alejandro?

Salomón Bustamante reaccionó con curioso comentario tras el congelado de Yuli en La casa de los famosos; esto dijo de Alejandro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Salomón Bustamante reacciona al congelado de Yuli y su comentario desata risas
Salomón Bustamante rompe el silencio tras congelado de Yuli en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Salomón Bustamante causó risas luego de reaccionar al reciente congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia, en el que la exparticipante aprovechó para enviar fuertes mensajes a algunos de sus excompañeros de competencia.

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¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre el congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

El actor Salomón Bustamante quien suele reaccionar a lo que ocurre en la casa más famosa de Colombia, comentó el video compartido por Canal RCN del momento en el que Yuli Ruiz habla en el congelado.

Tras el video, Salomón Bustamante dejó un comentario que generó reacciones entre los usuarios.

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En su mensaje escribió: “Lo que hacen 400 millones”, acompañado de varios emojis de risas, pero luego hizo un jocoso comentario que llamó la atención: “(Salomón deja de pensar en voz alta) 😂 baiiii”.

Salomón Bustamante reacciona al congelado de Yuli y su comentario desata risas
Salomón Bustamante rompe el silencio tras congelado de Yuli en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Algunos usuario aseguraron que ya esperaban su reacción, mientras que otros aprovecharon para comentar nuevamente sobre lo ocurrido con Yuli dentro de La casa de los famosos y su cambio de percepción frente a Alejandro Estrada.

Yuli Ruiz, como bien se recuerda, salió molesta con Alejandro tras haber conocido comentarios que hizo él sobre ella y una discusión por la forma en la que el supuestamente la tomó del brazo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su postura cambió y recientemente expresó un mensaje distinto sobre él.

¿Qué dijo Yuli Ruiz durante su congelado en La casa de los famosos Colombia?

En medio del congelado, Yuli Ruiz se dirigió a Alejandro Estrada con palabras que llamaron la atención de los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

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“Así como Colombia se enamoró de nuestra relación, me quedo con los momentos más lindos que tuvimos, lo demás ya no pesa”, expresó Yuli dejando al parecer atrás los altercados que tuvieron en La casa.

Salomón Bustamante reacciona al congelado de Yuli y su comentario desata risas
Salomón Bustamante rompe el silencio tras congelado de Yuli en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Además, aprovechó el espacio para enviar mensajes a otros participantes. A Tebi le señaló que dejara de jugar no solo con una mujer sino con dos, haciendo referencia a su cercanía con Alexa.

A Alexa le recomendó enfocarse como al principio del juego. Mientras tanto, también se refirió a Mariana con el calificativo de “buscona”, y a Juanda Caribe le recordó la familia que tenía afuera.

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