Yina Calderón arremetió contra Tebi tras la eliminación en La casa de los famosos: “Usó a Alexa”

La cercanía entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia se ha apoderado de las tendencias en Colombia, generando todo tipo de reacciones. Yina Calderón también dio su opinión y arremetió contra Tebi.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Tebi cumplió años dentro del programa, en el que se evidenció lo que Alexa siente y piensa por él a través de los detalles que tuvo durante la celebración del participante.

Sin embargo, un día antes, tras la prueba de beneficio y castigo, ambos tuvieron un inconveniente en el que ella le expresó su sentir, señalando que no veía reciprocidad, ya que sus actitudes y palabras le generaban confusión.

Tras lo ocurrido, Yina Calderón opinó sobre su cercanía y lo tildó de inmediato como “Tebi aprovechado”. Aunque aclaró que no le cae mal, aseguró que él es muy inteligente y que, según su percepción, decidió acercarse a Alexa porque sabía que ella tenía apoyo.

Yina Calderón opinó sobre Tebi tras la reciente eliminación de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En ese sentido, la empresaria de fajas mencionó que esto podría influir en el juego, ya sea para quitarle apoyo o ganarse el respaldo que ella tenía fuera de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué análisis hizo Yina Calderón sobre las votaciones en La casa de los famosos Colombia?

Yina en su video también hizo un análisis de los porcentajes de la última votación, en la que dejó eliminada a Aura Cristina Geithner de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido indicó que le llamó la atención la diferencia en los resultados, ya que, como se conoce Alexa solía tener las votaciones más altas en la competencia de convivencia.

Yina Calderón opinó sobre Tebi tras la reciente eliminación de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, Tebi obtuvo un 23 %, mientras que Alexa alcanzó un 14 %, lo que evidenció un cambio en el apoyo del público por lo que Yina sin filtros expresó:

“Por dejarse utilizar del man”, dijo y asimismo, envió un mensaje dirigido a Alexa: “A él no le gusta ella, es la verdad mi amor”, y agregó que se notaba demasiado cuando a un hombre le gusta una mujer.

Finalmente, Yina Calderón reiteró su percepción, Tebi se habría aprovechado del apoyo que tenía Alexa.