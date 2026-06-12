En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las distintas plataformas digitales por una reciente publicación que hizo Luis Díaz en sus redes sociales tras la participación que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026.

En la publicación, Luis compartió su perspectiva con respecto a todo lo que siente al ser uno de los de los delanteros que representará a la tricolor en el primer partido ante la selección de Uzbekistán.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Luis Díaz en sus redes?

Tras la participación que tendrán los futbolistas colombianos durante el Mundial 2026, los hinchas se han mantenido bajo la expectativa de todos los pronunciamientos que han hecho mediante sus redes sociales.

Por esta razón, Luis compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Últimos días de preparación”, añadió Luis Díaz en la descripción de la publicación.

En las fotografías, Luis aparece junto a James Rodríguez, Juan Camilo Hernández y otros futbolistas en los que compartió sus avances durante la jornada de entrenamiento, previo al próximo partido que tendrá la Selección Colombia.

¿Cuáles serán los equipos con los que se enfrentará la Selección Colombia durante la fase de grupos?

En medio de la expectativa que tienen los internautas tras los sucesos que ocurrirán en medio del primer partido que tendrá la Selección Colombia durante el Mundial, te contamos las fechas y los equipos con los que se enfrentará, los cuales son los siguientes:

17 de junio: el primer partido que tendrá la Selección Colombia será con Uzbekistán.

el primer partido que tendrá la Selección Colombia será con Uzbekistán. 23 de junio: el segundo partido que tendrá la tricolor será con República Democrática del Congo.

el segundo partido que tendrá la tricolor será con República Democrática del Congo. 27 de junio: el partido más esperado por parte de los internautas será el 27 de junio entre Colombia y Portugal.

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