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Luisa Fernanda W hizo tour por el lujoso cuarto de sus dos hijos en México

La influenciadora Luisa Fernanda W mostró cómo es el cuarto de sus dos hijos en su casa en México.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Así es el cuarto de los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno/Canal RCN

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos cómo luce el cuarto de sus dos hijos Máximo y Domenic en su casa en México.

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¿Cómo es el cuarto de los hijos de Luisa Fernanda W?

La creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, un video en el que mostró cómo se luce la habitación de sus dos pequeños.

luisa fernanda w muestra cuarto de sus hijos

En la grabación se ve a la paisa hacer todo por el cuarto y enseñar cada lugar de decoración.

Enseñó los cuadros coloridos que tiene en el cuarto, un spot bastante cómodo para que los niños descansen, libros aptos para su edad para incentivarlos a leer y la zona de juegos, en donde tienen diferentes juguetes, entre ellos dinosaurios, superhéroes y hasta una princesa, que confesó en realidad es para ella para poder jugar con ellos.

También enseños las camas y las decoraciones que les tiene y el baño, que está decorado con fútbol porque también les gusta bastante este deporte.

Asimismo, dejó ver los cajones en los que tiene materiales para ellos dibujar, los cuales suelen pegar en una pared dedicada a eso y otros elementos de entretenimiento.

De igual manera, mostró el clóset de ambos, donde se evidencia lo arreglada que tiene su ropa por secciones.

"Bienvenidos al cuarto de mis hijos en Ciudad de México", escribió en la descripción de la publicación.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el cuarto de los hijos de Luisa Fernanda W?

Luego de la publicación que realizó la influenciadora, varios seguidores la elogiaron y destacaron que siguiera compartiendo dicho contenido para poder guiarse y tener ideas a la hora de también decorar su hogar.

luisa fernanda w y pipe bueno con sus hijos en mexico

Además, señalaron que ese tipo de contenido las hace sentir un poco más cercanos a ella.
Por ahora, la influenciadora Luisa Fernanda W sigue disfrutando de su residencia en México, a donde se mudó con sus hijos y con el cantante Pipe Bueno debido a algunos compromisos labores del artista que requerían que él estuviera viviendo allí.

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Sin embargo, ambos suelen viajar constantemente a Colombia, teniendo también su casa en Bogotá.

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