Juliana Calderón ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales tras un comentario que hizo su hermana Yina Calderón, diciéndole que estaría embarazada.

Así que Juliana volvió a pronunciarse al respecto, pero esta vez, con un video que desata todo tipo de opiniones por parte de sus seguidores.

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¿Cuál fue el nuevo pronunciamiento que hizo Juliana Calderón sobre su embarazo?

Cabe destacar que Juliana Caderón se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, manteniendo informados a sus seguidores de lo que hacen en su vida cotidiana.

Esto dijo Juliana Calderón de su supuesto embarazo. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Juliana compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en el que expresó las siguientes palabras:

“¿Qué tal tu embarazo? Pues, así va”, expresó Juliana Calderón.

En el video se refleja que Juliana estuvo con varias de sus hermanas quienes sostenían unas bebidas con sus manos durante una aparente celebración en una noche de copas.

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¿Cuál fue la razón por la que han crecido los rumores acerca de si Juliana Calderón estaría embarazada?

Recordemos que hace varios días, Yina Calderón reveló a través de un video en sus redes sociales en el que se le salió un aparente comentario acerca de que su hermana Juliana Calderón estaría embarazada.

Con respecto a esto, muchos internautas han generado una ola de reacciones a través de las distintas plataformas digitales sobre la apariencia que tiene Juliana Calderón en la actualidad.

¿Cuál es la razón por la que Juliana Calderón estaría embarazada? | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento Juliana no ha confirmado con exactitud estar embarazada, ha hecho varios comentarios de manera indirecta al respecto en sus redes sociales.

Por este motivo, los navegantes se encuentran bajo la expectativa de lo que ha dicho Juliana Calderón al respecto, en especial, por los comentarios que circularon al respecto acerca de un aparente embarazo.

También, Juliana se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital y tener una empresaria al tener un emprendimiento de queratinas.