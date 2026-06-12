Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón se volvió a pronunciar sobre su aparente embarazo: esto mostró en pleno video

Juliana Calderón desata todo tipo de reacciones tras un video que sacó a la luz al volver a hablar de su embarazo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juliana Calderón se volvió a pronunciar sobre su aparente embarazo: esto mostró en pleno video
¿Cuál fue el video que compartió Juliana Calderón en sus redes? | Foto: Canal RCN

Juliana Calderón ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales tras un comentario que hizo su hermana Yina Calderón, diciéndole que estaría embarazada.

Así que Juliana volvió a pronunciarse al respecto, pero esta vez, con un video que desata todo tipo de opiniones por parte de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el nuevo pronunciamiento que hizo Juliana Calderón sobre su embarazo?

Cabe destacar que Juliana Caderón se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, manteniendo informados a sus seguidores de lo que hacen en su vida cotidiana.

Juliana Calderón se volvió a pronunciar sobre su aparente embarazo: esto mostró en pleno video
Esto dijo Juliana Calderón de su supuesto embarazo. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Juliana compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en el que expresó las siguientes palabras:

“¿Qué tal tu embarazo? Pues, así va”, expresó Juliana Calderón.

En el video se refleja que Juliana estuvo con varias de sus hermanas quienes sostenían unas bebidas con sus manos durante una aparente celebración en una noche de copas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que han crecido los rumores acerca de si Juliana Calderón estaría embarazada?

Recordemos que hace varios días, Yina Calderón reveló a través de un video en sus redes sociales en el que se le salió un aparente comentario acerca de que su hermana Juliana Calderón estaría embarazada.

Con respecto a esto, muchos internautas han generado una ola de reacciones a través de las distintas plataformas digitales sobre la apariencia que tiene Juliana Calderón en la actualidad.

Juliana Calderón se volvió a pronunciar sobre su aparente embarazo: esto mostró en pleno video
¿Cuál es la razón por la que Juliana Calderón estaría embarazada? | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento Juliana no ha confirmado con exactitud estar embarazada, ha hecho varios comentarios de manera indirecta al respecto en sus redes sociales.

Por este motivo, los navegantes se encuentran bajo la expectativa de lo que ha dicho Juliana Calderón al respecto, en especial, por los comentarios que circularon al respecto acerca de un aparente embarazo.

También, Juliana se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital y tener una empresaria al tener un emprendimiento de queratinas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderon y Karina García en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reveló que se arrepiente de haber traicionado a Karina García en La casa de los famosos

Yina Calderón hizo reveladora confesión luego de muchos tiempo de haber salido de La casa de los famosos Colombia.

Luto en Colombia: falleció reconocida compositora de manera inesperada: así se confirmó Talento nacional

Luto en Colombia: falleció reconocida compositora de manera inesperada, así se confirmó

Se confirmó el doloroso fallecimiento de reconocida compositora en las últimas horas de manera inesperada.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W hizo tour por el lujoso cuarto de sus dos hijos en México

La influenciadora Luisa Fernanda W mostró cómo es el cuarto de sus dos hijos en su casa en México.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo

Influenciadora rompió en llanto al conocer a Cristiano Ronaldo y así reaccionó Georgina

Cristiano Ronaldo se volvió viral por la forma en que trató a una seguidora tras no aguantar las lágrimas al tenerlo cerca.

Shakira sobre su vestuario en el Mundial 2026 Shakira

Shakira se pronunció sobre su vestuario en la inauguración del Mundial 2026, ¿respondió a críticas?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo