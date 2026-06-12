Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira se pronunció sobre su vestuario en la inauguración del Mundial 2026, ¿respondió a críticas?

La artista Shakira y sus diseñadores hablaron sobre el vestuario que utilizó en la inauguración del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shakira sobre su vestuario en el Mundial 2026
Shakira habla de su vestuario en el Mundial 2026/AFP: Carl De Souza

La cantante Shakira compartió un importante mensaje en sus redes sociales sobre su polémico vestuario en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, que se llevó a cabo este 11 de junio.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el vestuario de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

La barranquillera apareció en la inauguración del Mundial 2026 luciendo un atuendo de color amarillo y una falda de color lila con blanco con algunos símbolos.

shakira y vestuario del mundial 2026

Luego de su presentación, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos comentaron llenándola de elogios por su atuendo, mientras que otros no tardaron en criticarla por la elección que tuvo.

Algunos esperaban algo un poco más relacionado con la Selección de Colombia, aunque el amarillo pudo ser una gran referencia, mientras que otros querían algo más colorido o diferente.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Shakira sobre vestuario para la inauguración del Mundial 2026?

En medio de los comentarios negativos que recibió sobre su outfit, la cantante hizo una publicación en sus redes sociales en la que hizo referencia a su vestuario.

shakira habla del vestuario del mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 97 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que presumió su outfit y su belleza.

Con dichas instantáneas, en las que logró miles de corazones, agradeció a la marca con la que colaboró para su vestuario y señaló lo mucho que le gustó.

"Gracias Off White por cuidar increíblemente de mí y de mis bailarines para esta actuación inolvidable! ¡El lila y el amarillo ahora son mi combinación de colores favorita!", escribió.


Por su parte, la marca también se pronunció sobre su diseño, explicando un poco la intención para dicho evento.

"El look incluye gráficos personalizados, detalles acanalados, una falda asimétrica hecha con camisetas de fútbol y un body de malla sin costuras con guantes a juego. Los bailarines de respaldo de Shakira también llevaron looks personalizados inspirados en ganadores anteriores, los anfitriones de este año y el estilo de fútbol icónico de los años 90 durante la presentación", se explicó.

Artículos relacionados

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que será su aparición para la final del Mundial 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven Yeison Jiménez

Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez tras cinco meses de su fallecimiento; así lucía

Se viralizaron fotos inéditas de Yeison Jiménez en sus inicios musicales, cuando era muy joven, y sorprendieron a miles.

Shakira bailando merengue en el mundial 2026 Shakira

Lo que no se vio de Shakira tras terminar su show en la inauguración del Mundial 2026

Shakira protagonizó momento viral tras terminar su presentación en la inauguración del Mundial 2026.

blessd con su bebe Blessd

Blessd mostró las primeras fotos de su bebé y así reaccionó Westcol

El artista Blessd derritió de ternura a sus fanáticos al mostrarse con su hijo y su mejor amigo no tardó en reaccionar.

Lo más superlike

Él es el futbolista más costoso de la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de quién se trata? Mundial de fútbol

Él es el futbolista más costoso de la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de quién se trata?

A días del próximo partido que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026, él es el futbolista más costoso de la nómina.

Yuli Ruiz reaccionó al uso de su imagen sin permiso por parte de Lady Noriega. Lady Noriega

Yuli Ruiz reaccionó al video musical de Lady Noriega donde usa su imagen sin permiso; ¿le molestó?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo