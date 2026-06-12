Shakira se pronunció sobre su vestuario en la inauguración del Mundial 2026, ¿respondió a críticas?

La cantante Shakira compartió un importante mensaje en sus redes sociales sobre su polémico vestuario en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, que se llevó a cabo este 11 de junio.

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¿Cómo fue el vestuario de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

La barranquillera apareció en la inauguración del Mundial 2026 luciendo un atuendo de color amarillo y una falda de color lila con blanco con algunos símbolos.

Luego de su presentación, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos comentaron llenándola de elogios por su atuendo, mientras que otros no tardaron en criticarla por la elección que tuvo.

Algunos esperaban algo un poco más relacionado con la Selección de Colombia, aunque el amarillo pudo ser una gran referencia, mientras que otros querían algo más colorido o diferente.

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¿Qué dijo Shakira sobre vestuario para la inauguración del Mundial 2026?

En medio de los comentarios negativos que recibió sobre su outfit, la cantante hizo una publicación en sus redes sociales en la que hizo referencia a su vestuario.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 97 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que presumió su outfit y su belleza.

Con dichas instantáneas, en las que logró miles de corazones, agradeció a la marca con la que colaboró para su vestuario y señaló lo mucho que le gustó.

"Gracias Off White por cuidar increíblemente de mí y de mis bailarines para esta actuación inolvidable! ¡El lila y el amarillo ahora son mi combinación de colores favorita!", escribió.



Por su parte, la marca también se pronunció sobre su diseño, explicando un poco la intención para dicho evento.

"El look incluye gráficos personalizados, detalles acanalados, una falda asimétrica hecha con camisetas de fútbol y un body de malla sin costuras con guantes a juego. Los bailarines de respaldo de Shakira también llevaron looks personalizados inspirados en ganadores anteriores, los anfitriones de este año y el estilo de fútbol icónico de los años 90 durante la presentación", se explicó.

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Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que será su aparición para la final del Mundial 2026.