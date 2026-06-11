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Blessd mostró las primeras fotos de su bebé y así reaccionó Westcol

El artista Blessd derritió de ternura a sus fanáticos al mostrarse con su hijo y su mejor amigo no tardó en reaccionar.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
blessd con su bebe
Blessd enseñó a su bebé/AFP: Rodrigo Varela/Tommaso Boddi

El cantante Blessd llenó de amor las redes sociales luego de confirmar el nacimiento de su hijo, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM.

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¿Ya nació el bebé de Blessd y Manuela QM?

En redes sociales se comenzó a rumorar que el bebé ya había nacido luego de que varios fanáticos vieran a la famosa pareja en un hospital en Medellín.

Sin embargo, fue hasta ahora que el paisa decidió confirmar por medio de sus redes sociales la llegada de su primogénito.

blessd feliz tras convertirse en padre

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se dejó ver muy feliz junto a su hijo.

En las instantáneas se ve al cantante muy sonriente desde la clínica cargando a su pequeño, quien al parecer, se parece a él, pues decidió agregar una fotografía de él cuando bebé.

Es importante mencionar que, el bebé se llamará Caleb, según confesó en algún momento la creadora de contenido a sus fanáticos, señalando que le gustaba mucho ese nombre y su significado.

"Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar !! Hoy es el mejor día De mi vida", escribió en la descripción de la publicación.

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¿Cómo reaccionó Westcol tras el nacimiento del bebé de Blessd?

El streamer Westcol, conocido como el mejor amigo del artista, no tardó en reaccionar y comentar la publicación felicitándolo y destacando que, él espera también convertirse en padre muy pronto para que sus hijos puedan ser amigos.

westcol reaccion a blessd como papa

"Te quiero mucho hermano! Felicitaciones pa! el heredero! Voy a tener el mío rapidito pa que los metamos al mismo colegio", comentó.

Además, por medio de sus historias en la misma red social pidió a sus fanáticos que lo felicitaran en este momento tan importante para él.

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Otros famosos también reaccionaron como Kris R, Aida Victoria Merlano, quien le escribió: "El amiguito de Emi. Te dije el otro día que ibas a conocer el amor más grande del mundo! Felicitaciones".

Por ahora, no dejó ver su rostro, pero se espera que muy pronto pueda presentarlo a todos sus fanáticos.

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