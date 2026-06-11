Blessd mostró las primeras fotos de su bebé y así reaccionó Westcol

El cantante Blessd llenó de amor las redes sociales luego de confirmar el nacimiento de su hijo, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM.

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¿Ya nació el bebé de Blessd y Manuela QM?

En redes sociales se comenzó a rumorar que el bebé ya había nacido luego de que varios fanáticos vieran a la famosa pareja en un hospital en Medellín.

Sin embargo, fue hasta ahora que el paisa decidió confirmar por medio de sus redes sociales la llegada de su primogénito.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se dejó ver muy feliz junto a su hijo.

En las instantáneas se ve al cantante muy sonriente desde la clínica cargando a su pequeño, quien al parecer, se parece a él, pues decidió agregar una fotografía de él cuando bebé.

Es importante mencionar que, el bebé se llamará Caleb, según confesó en algún momento la creadora de contenido a sus fanáticos, señalando que le gustaba mucho ese nombre y su significado.

"Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar !! Hoy es el mejor día De mi vida", escribió en la descripción de la publicación.

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¿Cómo reaccionó Westcol tras el nacimiento del bebé de Blessd?

El streamer Westcol, conocido como el mejor amigo del artista, no tardó en reaccionar y comentar la publicación felicitándolo y destacando que, él espera también convertirse en padre muy pronto para que sus hijos puedan ser amigos.

"Te quiero mucho hermano! Felicitaciones pa! el heredero! Voy a tener el mío rapidito pa que los metamos al mismo colegio", comentó.

Además, por medio de sus historias en la misma red social pidió a sus fanáticos que lo felicitaran en este momento tan importante para él.

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Otros famosos también reaccionaron como Kris R, Aida Victoria Merlano, quien le escribió: "El amiguito de Emi. Te dije el otro día que ibas a conocer el amor más grande del mundo! Felicitaciones".

Por ahora, no dejó ver su rostro, pero se espera que muy pronto pueda presentarlo a todos sus fanáticos.