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De Cristiano Ronaldo a Modrić: estos son los jugadores más veteranos que estarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con siete futbolistas mayores de 40 años, entre ellos Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
De Cristiano Ronaldo a Modrić: estos son los veteranos que jugarán
Los veteranos que jugarán en el Mundial 2026 / (Fotos de AFP)

Tras el inicio del Mundial 2026, varios jugadores han llamado la atención por un detalle que va más allá de su trayectoria. Se trata de futbolistas que superan los 40 años y que buscarán dejar su huella en una nueva edición del torneo.

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¿Quién es el jugador de mayor edad que disputará el Mundial 2026?

El escocés Craig Gordon encabeza la lista de los futbolistas más veteranos del campeonato. El arquero afrontará esta cita mundialista con 43 años y se convertirá en uno de los jugadores con más edad presentes en el torneo.

¿Quién es el jugador de mayor edad que disputará el Mundial 2026?
Craig Gordon disputará el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

En redes destacan que su caso resulta particular porque logró mantenerse activo y ganarse un lugar con su selección nacional para la competición que se desarrollará en Norteamérica.

Los internautas destacan que la presencia de Gordon demuestra que su experiencia sigue siendo un factor valorado dentro de varias selecciones que buscarán avanzar en el certamen.

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¿Qué futbolistas mayores de 40 años estarán en el Mundial 2026?

La edición de 2026 contará con varios jugadores que han logrado mantenerse en la élite del fútbol pese al paso de los años. Estos son los futbolistas de más de 40 años que estarán presentes en la Copa del Mundo:

  • Craig Gordon (Escocia) – Arquero, 43 años.
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) – Delantero, 41 años.
  • Guillermo Ochoa (México) – Arquero, 40 años.
  • Luka Modrić (Croacia) – Centrocampista, 40 años.
  • Edin Džeko (Bosnia y Herzegovina) – Delantero, 40 años.
  • Manuel Neuer (Alemania) – Arquero, 40 años.
  • Vozinha (Cabo Verde) – Arquero, 40 años.
¿Qué futbolistas mayores de 40 años estarán en el Mundial 2026?
Estos son los futbolistas mayores de 40 años que estarán en el Mundial 2026 / (Fotos de AFP)

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Cada uno llega con un recorrido distinto. Mientras Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modrić y Manuel Neuer suman varias participaciones mundialistas, otros como Craig Gordon vivirán por primera vez la experiencia de disputar el torneo más importante de selecciones.

La presencia de estos jugadores evidencia cómo la preparación física y los cambios en los métodos de entrenamiento han permitido que algunos futbolistas extiendan sus carreras competitivas durante más tiempo.

En el Mundial 2026, la experiencia también tendrá un lugar destacado junto a las nuevas figuras que quieren abrirse camino en el escenario internacional.

Los aficionados podrán seguir de cerca el desempeño de estos veteranos a lo largo del Mundial 2026 a través de Canal RCN y su aplicación oficial, que llevarán a los hogares colombianos gran parte de los encuentros del torneo

¿Dónde ver el Mundial 2026?
En Canal RCN podrás ver los partidos del Mundial 2026 / (Foto de Freepik)
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