Este jueves, 11 de junio, inicia el Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más esperados. En redes, la conversación ya está activa: los fans comentan el talento, la trayectoria e incluso, el atractivo de los jugadores.

En medio de ese interés, una inteligencia artificial realizó un listado con los que serían los futbolistas más apuestos del evento.

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¿Quiénes son los jugadores más lindos del Mundial 2026, según la IA?

El listado elaborado por la inteligencia artificial reúne a futbolistas que, de acuerdo con tendencias digitales, serían los más lindos del Mundial 2026:

Kylian Mbappé (Francia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Vinícius Júnior (Brasil)

Julián Álvarez (Argentina)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Erling Haaland (Noruega)

Lionel Messi (Argentina)

Neymar (Brasil)

Estos son los jugadores más lindos del Mundial 2026, según la IA / (Fotos de AFP)

Este grupo reúne jugadores que han mantenido protagonismo en sus selecciones y clubes, lo que, según la IA, ha impulsado su notoriedad en plataformas digitales y tendencias globales.

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¿Qué colombianos son los más lindos del Mundial 2026, según la IA?

En el caso de Colombia, el listado incluye a tres futbolistas que han llamado la atención de los seguidores e internautas a través de sus redes sociales:

James Rodríguez

Luis Díaz

Richard Ríos

Estos son los colombianos son los más lindos del Mundial 2026, según la IA / (Fotos de AFP)

De acuerdo con el análisis, su aparición en este tipo de rankings se construyen a partir de datos como búsquedas en internet, menciones en redes sociales e interacción en contenido relacionado con el fútbol.

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¿Dónde se pueden ver los partidos del Mundial 2026?

Los partidos del Mundial 2026 podrán verse en Colombia a través de Canal RCN y su aplicación oficial, plataformas que tendrán la transmisión de gran parte de los encuentros del torneo.

Los televidentes también podrán acceder a la programación especial, análisis previo y cobertura de cada jornada desde distintos dispositivos, lo que permitirá seguir el desarrollo del campeonato en tiempo real.