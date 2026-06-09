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Omar Murillo anunció un nuevo capítulo de su vida con foto junto a otro hombre

Omar Murillo volvió a prender la polémica sobre su orientación, tras anunciar un nuevo capítulo con foto junto a otro hombre.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Murillo anunció una nueva etapa en su vida y las redes estallaron
Omar Murillo encendió las redes con inesperada publicación sobre su futuro. (Foto/ Canal RCN)

El actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Omar Murillo, ha sido tema de conversación de lo que va de este 2026, tras su ruptura con la artista Koral Costa, pues fue ella misma quien reveló su separación.

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Sin embargo, la polémica entre la expareja surgió luego de que semanas después de confirmar su divorcio, el humorista apareciera en historias junto a otros hombres en el gimnasio.

Precisamente, desde ese entonces se habla sobre la orientación del actor, quien, además, ha revelado más fotos e historias con hombres, avivando las especulaciones de sus preferencias personales.

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Por su lado, Koral Costa ha hablado sobre el tema, contestando si ella dejó a su ex por otra mujer o si él le terminó por otro hombre. Mientras que, Murillo también ha tocado el tema en sus redes sociales, revelando si le gustan o no los hombres.

Por ahora, causó reacciones sobre su vida amorosa, tras anunciar nuevos comienzos.

¿Cuál es la polémica publicación de Omar Murillo sobre nuevos comienzos?

A través de sus redes sociales, Omar Murillo ha alimentado los rumores sobre su orientación, pues no le han importado los comentarios sobre su vida personal que, sigue dando de qué hablar cuando sube una imagen con otro hombre.

Omar Murillo reapareció con llamativo mensaje y provocó una ola de reacciones
Omar Murillo anunció una nueva etapa en su vida y las redes estallaron. (Foto/ Canal RCN)

Han sido varias veces las que comparte historias, fotos y videos con diferentes hombres e incluso, una vez hizo la oferta de conocer a jóvenes.

Pero, su última publicación en la que posa junto a alguien más en Instagram, mencionó “un nuevo capítulo en España”, lo que causó reacciones que desataron comentarios sobre un comienzo con el hombre de la foto.

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¿Qué dijo Omar Murillo sobre su orientación?

A través de sus redes historias en Instagram, apenas iniciaron los rumores de su orientación, Omar Murillo rompió el silencio y habló del tema, mencionando que, él no le veía nada malo por posar en una foto con hombre.

Omar Murillo encendió las redes con inesperada publicación sobre su futuro
Omar Murillo reapareció con llamativo mensaje y provocó una ola de reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, sugirió que los internautas deberían dejar de especular sobre la vida de los demás.

Por otro lado, el actor no ha dicho directamente si le gustan los hombres, pero tampoco desmintió dichos rumores, mientras que, Koral sí desmintió que a ellos les gustara las personas del mismo género.

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