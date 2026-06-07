Omar Murillo apareció de nuevo vestido de mujer y desató algunas críticas

Omar Murillo de nuevo se vistió de mujer y las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. El actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un contenido que generó risas y algunas críticas entre los internautas.

¿Por qué el actor y exparticipante de La casa de los famosos, Omar Murillo, se vistió de mujer?

El video empieza con Omar vestido con un atuendo totalmente rojo; desciende de un vehículo y dirige su mirada hacia la ventana de una casa donde está asomado un hombre de la tercera edad.

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El personaje le pregunta en reiteradas ocasiones al hombre que, si le dará los papeles, además, le recuerda que lo ama y que él le hizo esa promesa.

Omar Murillo lució con orgullo un vestido rojo de mujer. Foto: RCN

La secuencia termina cuando Tarcila se dirige hacia la puerta del apartamento, afirmando que irá hasta donde está el hombre, a quien le pide que le ayude con los papeles.

La situación desató risas, pero algunos comentarios negativos. Una internauta afirmó sentir “vergüenza” por este tipo de contenido y agregó que “ahora todos pensarán que las colombianas vienen a casarse con los viejitos por los papeles”.



Sin embargo, también hubo personas que halagaron a Bola 8 y lo felicitaron por mantener viva a Tarcila, un personaje que el actor caleño le mostró a Colombia mientras hacia parte de La casa de los famosos 1.

“Tarcilia, la estas sacando del estadio en España”, “Tarcila deja tanta fiesta tanta rumba jajajajajaja cásate con tu viejito y pórtate seria de una vez por todas”, “cuidado la llevan presa mami por hacer escándalo en la vía pública”, fueron algunos de los comentarios positivos que dejaron los cibernautas.

¿Dónde vive Omar Murillo, tras separarse de su esposa Koral Costa?

Tras separarse de Koral Costa, Omar Murillo se radicó en España, donde emprendió nuevos proyectos empresariales. El actor abrió un restaurante de comida colombiana y ceviche al estilo de este país.

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A través de sus redes sociales, Murillo se ha mostrado feliz y muy tranquilo por los pasos que ha dado en territorio ibérico, luego de una amplia carrera en Colombia, su país natal.

No obstante, irse para España no fue fácil, pues tuvo que dejar atrás a Koral, la mujer con la que había compartido su vida por varios años.

En su momento, ambos expresaron su pesar por tener que separarse, pero también se mostraron seguros por el paso dado. Ambos coincidieron con que sus planes iban por distintos caminos y no podían impedir que el otro realizara sus sueños.

Omar Murillo ya está separado de Koral Costa. Foto: RCN

La relación acabó en buenos términos y ahora los dos conservan una gran amistad; incluso, no descartan retomar su relación en un futuro.

Ya en una ocasión anterior, Omar Murillo había aparecido vestido de mujer y Koral no dudó en felicitar y respaldar a su exesposo; de hecho, le dedicó un mensaje de apoyo en redes sociales.

“Te felicito Omar eres un crack. España brilla con tu presencia en el programa más visto”, escribió Koral en una publicación que mostraba al actor caleño como mujer.

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Koral Costa ha dejado claro en más de una ocasión que sus intenciones con Murillo fueron las mejores y nunca pretendió estar con él por “interés”. Justamente, hace algunos días, la mujer compartió un amplio mensaje en el que mostró una imagen de sus inicios con Omar y afirmó que cuando arrancó su relación él no estaba económicamente tan bien como ahora.