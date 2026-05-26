Así se veían Koral Costa y Omar Murillo en El Man es Germán, ¡ya eran pareja!

Omar Murillo y Koral Costa hacían parte de las parejas más estables de la farándula colombiana, pero esto terminó en enero, cuando la artista comunicó públicamente que su matrimonio había llegado a su fin.

Desde que se supo sobre esta ruptura, Koral ha sido clara al decir que no terminaron por falta de amor, sino porque cada uno decidió seguir su camino para perseguir sus sueños, sin embargo, tras su separación, surgieron varios rumores.

Por un lado, cuestionaron la orientación de ambos actores y algunos concluyeron que, por eso habían terminado, pero, además, se especuló que él la había dejado por otro hombre y que ella también se había involucrado con una mujer.

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Ambos han desmentido dichos rumores y todavía se sigue hablando de su relación, tanto que, Costa tuvo que aclarar que se acompañaron mientras sus carreras crecían y por eso, reveló videos de cuando ya eran pareja y actuaron en El Man es Germán.

¿Cómo se veían Koral Costa y Omar Murillo en El Man es Germán?

A través de sus historias en Instagram, Koral Costa sigue desmintiendo las especulaciones que se han dicho sobre ella y su relación con Omar Murillo.

Redes reaccionan a clips de Koral Costa y Omar Murillo en El Man es Germán (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, se dijo que, “ella le habría quitado todo” y para responder eso, la artista publicó varias pruebas que demostrarían lo contrario, así mismo, compartió videos de cuando juntos actuaron en El Man es Germán, que, de hecho, en ese entonces ya eran pareja.

Sin duda, estos clips causaron reacciones, debido a que la expareja se veía muy diferentes a como lucen ahora y es que claro, es lo que sucede en el transcurso de la vida.

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¿Qué más dijo Koral Costa aclarando los rumores sobre Omar murillo?

Koral Costa se despachó en contra de quienes la señalaron por “quitarle todo” a Omar Murillo, además de ser llamada como “la mujer del proceso”, por eso dijo que, ellos construyeron muchas cosas juntos.

Reviven imágenes de Koral Costa y Omar Murillo en El Man es Germán. (Foto/ Canal RCN)

Que se conocieron cuando no tenían mucho y con el trabajo, esfuerzo y ganas de salir adelante, lograron mucho como pareja.

Por eso dijo que, “no le busquen la boca, porque grande sí la tiene”.