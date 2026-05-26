El reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal continúa generando conversación tanto dentro como fuera de La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, Alejandro Estrada rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa del vínculo.

¿Cómo fue el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex volvió a La casa de los famosos Colombia el 25 de mayo del 2025. Esta vez su reingreso se dio bajo una dinámica diferente. La exparticipante del reality volvió como Jefa de campaña de Alejandro Estrada.

Esta decisión generó múltiples reacciones, sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la de Tebi Bernal. El creador de contenido no pudo ocultar su inconformidad y le hizo saber a Alexa que sentía celos al ver su apoyo hacia el otro participante.

Así fue el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Así mismo, destacó que tenía emociones encontradas y que, desde un inicio, había advertido que sus sentimientos eran complejos de entender.

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¿Qué hizo Alexa Torrex tras hablar con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Tras la conversación con Tebi Bernal, Alexa también se mostró afectada. La cantante se dirigió hacia donde se encontraba Alejandro Estrada y le reveló detalles de lo sucedido.

Alexa Torrex rompió en llanto tras hablar con Tebi Bernal en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Fue en ese momento que Alejandro se pronunció y afirmó que no estaba de acuerdo con la actitud de Tebi. El actor, reveló que, si Alexa hubiera elegido a Tebi para liderar su campaña, él no se habría molestado de esa manera.

Por otro lado, no dudó afirmar que Bernal estaba siendo grosero. Alejandro reveló que él conocía a los hombres y sabía cómo actuaban, razón por la cual afirmó que, desde su perspectiva, la estaba manipulando.

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¿Qué le pidió Alejandro Estrada a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Tras su conversación, Alejandro le pidió a Alexa el favor de que dejaran su shippeo e de lado y que, por ahora, se concentraran en su campaña. El participante destacó que su intención no era ser egoísta, pero, prefería que usaran su energía en cosas importantes.

Alejandro Estrada y Alexa Torrex se concentran en su campaña / (Fotos del Canal RCN)

Así mismo fue enfático al afirmar que, la relación que no pudieron resolver en cuatro meses, no la iban a solucionar en los cuatro días que restaban del reality.

Recordemos que La casa de los famosos Colombia tendrá su tercer ganador este 29 de mayo del 2026 a las 8.00 p.m. La decisión está en manos del público quienes, para que no se pierdan ningún detalles, podrán conectarse por Canal RCN y su aplicación oficial.