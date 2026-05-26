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Alejandra Salguero habría reaccionado tras conversación de Tebi y Alexa: “Qué bien te ves”

Le piden perdón a Alejandra Salguero tras reciente conversación de Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero reaccionó tras conversación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex
Alejandra Salguero reapareció en redes luego de conversación entre Tebi y Alexa. (Fotos: Canal RCN)

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, reapareció en redes sociales con un curioso video que está dando de qué hablar entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué video compartió Alejandra Salguero presumiendo su belleza?

Recientemente, la modelo e influencer compartió en sus redes sociales que se encontraba en Bogotá, al parecer por compromisos relacionados con su trabajo.

Sin embargo, luego del ingreso de Alexa Torrex a la casa como jefa de campaña de Alejandro Estrada, varios contenidos de Alejandra Salguero comenzaron a llamar la atención de los usuarios.

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Uno de los videos que llamó la atención fue uno en el que aparece maquillada y con su cabello arreglado mientras presumía su look con la canción “Good Looking”, de Don Omar.

Alejandra Salguero reaccionó tras conversación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex
Alejandra Salguero reapareció en redes luego de conversación entre Tebi y Alexa. (Foto: Canal RCN)

En el fragmento que utilizó para acompañar el video se escucha la frase “Nena qué bien te ves”, mientras posa frente a la cámara.

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer. Muchos seguidores aprovecharon para elogiar la belleza de Alejandra Salguero, mientras que otros comenzaron a compararla con Alexa Torrex.

¿Por qué a Alejandra Salguero le piden disculpas tras conversación de Tebi y Alexa en La casa de los famosos?

Entre los comentarios, algunos usuarios aseguraban que Tebi Bernal se veía mejor junto la exparticipante y otros afirmaban que Alexa era “más bonita”.

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Además, varias personas también empezaron a compararla físicamente con Yuli Ruiz, preguntando incluso si ambas eran familiares por el parecido que algunos aseguran notar entre ellas.

Sin embargo, hubo otros mensajes que llamaron aún más la atención de los seguidores y fueron aquellos en los que mencionaron directamente a Tebi Bernal, luego de la conversación que sostuvo con Alexa Torrex en La casa de los famosos.

Alejandra Salguero reaccionó tras conversación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex
Alejandra Salguero reapareció en redes luego de conversación entre Tebi y Alexa. (Foto: Canal RCN)

Como se vio en La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal le devolvió la cadena que Alexa le había regalado y además se mostró afectado luego de que ella decidiera apoyar a Alejandro Estrada como jefe de campaña y no a él.

“Vengo aquí a pedirte una disculpa, la que se quede con Tebi pierde”, haciendo referencia a la situación que se presentó entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en la que el participante habría dado fin a su vínculo con el ‘Torbellino morado’.

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