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Hermana de Alexa Torrex lanzó pulla tras el reencuentro con Tebi en La casa de los famosos Colombia

Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, reaccionó tras el encuentro con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maiye Torrex lanzó pulla tras el reencuentro con Tebi
Maiye Torrex habló del reencuentro entre Alex Torrex y Tebi / (Fotos del Canal RCN)

El reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación. El momento entre ambos participantes dejó opiniones divididas e, incluso, la reacción por parte de Maiye Torrex, hermana de Alexa.

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¿Cómo fue el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Alexa Torrex regresó a La casa de los famosos Colombia como jefa de campaña de Alejandro Estrada durante la última semana de competencia. Sin embargo, su ingreso también marcó un nuevo encuentro con Tebi, quien no ocultó su incomodidad frente a la decisión que ella tomó.

Luego de la gala, ambos sostuvieron una conversación en la que hablaron sobre el papel que Alexa tendría apoyando a Alejandro Estrada rumbo a la final. Allí, Alexa le explicó a él que no quería hacerlo sentir incómodo.

¿Cómo fue el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos?
Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron inesperado reencuentro en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En medio del diálogo, Tebi Bernal reconoció que sentía celos por la situación. Aunque aclaró que entendía el contexto del juego, aseguró que no podía evitar sentirse afectado al verla apoyando a otro participante en esta etapa del programa.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Durante la conversación, Tebi le pidió a Alexa que se enfocara completamente en apoyar a Alejandro Estrada durante los últimos días de competencia. Además, aseguró que le tenía cariño a Alejandro y que se sentía feliz por él dentro del reality.

A pesar de eso, insistió en que no podía evitar sentir celos frente a la situación. Sus declaraciones rápidamente generaron comentarios entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a debatir sobre las verdaderas emociones del participante.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos?
Tebi Bernal reveló que siente celos con Alexa Torrex en La casa de los famosos Col / (Foto del Canal RCN)

Mientras algunos internautas afirmaron que Tebi sí estaba afectado por la decisión de Alexa, otros señalaron que podría tratarse de una estrategia relacionada con el juego y el apoyo de los seguidores de ambos participantes.

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¿Cómo reaccionó la hermana de Alexa Torrex tras el reencuentro con Tebi Bernal?

Tras la emisión del capítulo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex. A través de redes sociales compartió un video en el que aparece viendo el programa mientras en pantalla estaban Alexa, Tebi Bernal y Sofía Jaramillo.

En ese momento, Maiye comenzó a cantar una canción cuya letra decía:

“Trabaje papi para que tenga su propio fandom y ganar La casa. Deje de ser tan conveniente”.

Aunque en el video no aclaró directamente a quién iba dirigido el mensaje, varios usuarios en redes sociales relacionaron sus palabras con Tebi Bernal y la situación que se presentó antes de la gran final del reality.

La casa de los famosos Colombia llegará a su fin el próximo viernes 29 de mayo a las 8:00 p.m. y podrá verse a través de la señal de Canal RCN y su aplicación oficial. ¡No te la pierdas!

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