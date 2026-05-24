Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?

Momentos de angustia vivieron varios pasajeros, entre ellos la reconocida influencer mexicana Wendy Guevara, luego de que el avión en el que viajaban con destino a Corea del Sur tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia.

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¿Por qué el avión donde viajaba la influencer Wendy Guevara aterrizó de emergencia?

La madrugada de este domingo 24 de mayo de 2026, un vuelo comercial con destino a Corea del Sur tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, generando momentos de tensión entre sus pasajeros.

Wendy Guevara reveló los detalles que hicieron que el avión donde viajaba aterrizara de emergencia. (Foto: Canal RCN)

Según relató la reconocida creadora de contenido Wendy Guevara, quien viajaba en la aeronave junto a otras celebridades, el incidente ocurrió luego de aproximadamente dos horas de vuelo, cuando el parabrisas del avión se quebró.

Ante la situación y para salvaguardar la seguridad de los ocupantes, la tripulación tomó la decisión de regresar a Ciudad de México.

Ya estábamos en camino, teníamos unas dos horas o un poco más en el vuelo. Se estrelló el parabrisas y ahora, de regreso, todos a montarnos en otro avión. Pero todo está bien", escribió en una historia de Instagram.

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¿Qué otras celebridades viajaban en el avión que tuvo que aterrizar de emergencia en Ciudad de México?

De acuerdo con medios mexicanos y con varias historias compartidas en Instagram, en el vuelo también se encontraban reconocidas figuras del entretenimiento como La Bebeshita, Kunno, Lola Cortés y Vanessa Labios 4K, quienes acompañaban a Wendy Guevara en el viaje hacia Asia.

Celebridades como Bebeshita, Lola Cortés, Kunno y Vanessa Labios 4K también viajaban en el avión que aterrizó por emergencia. (Foto: Freepik)

A través de sus redes sociales, las celebridades compartieron con sus seguidores el angustiante momento vivido a bordo, coincidiendo con la versión entregada por Wendy sobre lo sucedido durante el trayecto.

Si bien el incidente provocó retrasos en sus compromisos programados en el país asiático, todas coincidieron en que lo más importante fue la decisión tomada por la tripulación, pues priorizó la seguridad de los pasajeros y evitó una posible tragedia.

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¿Wendy Guevara canceló su viaje a Corea del Sur tras el incidente con el avión donde viajaba?

Aunque la noticia generó alarmas entre los seguidores de la influencer de 32 años, Wendy no tardó en tranquilizarlos al mostrar que se encontraba en buen estado de salud y revelar que, en las próximas horas, tomaría otro vuelo para continuar su viaje hacia su destino.

Hasta el momento, la aerolínea encargada del trayecto no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido durante este vuelo comercial ni sobre las causas del incidente.