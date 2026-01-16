Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Wendy Guevara revela que fue diagnosticada con una enfermedad incurable: "Debo seguir mi vida normal"

Wendy Guevara se ha sincerado en medio de una rueda de prensa para revelar la enfermedad incurable que le han diagnosticado.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Wendy Guevara, creadora de contenido y presentadora mexicana
Wendy Guevara reveló que gracias a una intervención quirúrgica pudo conocer la enfermedad incurable que padece. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido mexicana Wendy Guevara, conocida en redes tras hacerse popular por un video viral, ha revelado a sus seguidores en medio de una rueda de prensa la enfermedad incurable que le diagnosticaron.

¿Cuál es la enfermedad incurable que le diagnosticaron a Wendy Guevara?

Luis Carmen Guevara Venegas, más conocido en las plataformas digitales como Wendy Guevara, ha asistido a una rueda de prensa donde acudieron varias influencers trans, para hablar de su reciente intervención quirúrgica para reducir su cintura.

Wendy Guevara, creadora de contenido y presentadora mexicana
Wendy Guevara confesó que tras una intervención estética pudieron determinar que padecía de esta enfermedad. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo a sus palabras, aunque esta intervención salió de maravilla y quedó supercontenta con los resultados, a raíz de esta fue que los médicos le descubrieron que padecía de una enfermedad incurable llamada hipertensión arterial.

Después de la cirug** me sucedió que me diagnosticaron hipertensa y, pues, ya ahora, mija, imagínate, a mis 32 años ya", expresó con una sutil risa.

Asimismo, la presentadora aseguró que debía de por vida tomar una pastilla para controlar su enfermedad y no sufrir riesgos que afecten su salud o que la puedan llevar a morir.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su diagnóstico de hipertensión arterial?

La ganadora de La casa de los famosos México aseguró que continuará con una vida normal y tranquila tras conocer su diagnóstico, aclarando que solo debe ser constante con la toma diaria de su medicamento.

Lo bueno fue que me di cuenta por la cirug**, sino hubiese seguido y a veces pueden pasar infartos así fulminantes y rápido. Y ahora con el medicamento estoy supertranquila y a gusto", concluyó.

Wendy Guevara, creadora de contenido y presentadora mexicana
Wendy Guevara expresó que tras su diagnóstico se siente tranquila y contenta. (Foto: Canal RCN)

¿Qué es la hipertensión arterial?

La hipertensión arterial es una condición crónica en la que la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias se mantiene elevada de forma constante.

Según expertos médicos, ocurre cuando el corazón bombea con mayor presión o cuando las arterias se vuelven más rígidas, lo que obliga al sistema cardiovascular a trabajar más de lo normal.

De acuerdo con instituciones como la Clínica Mayo, muchas personas no presentan síntomas durante años, pero si no se controla, puede aumentar el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, daño renal y otros problemas graves.

Por eso, su manejo incluye cambios en el estilo de vida y, en muchos casos, tratamiento farmacológico continuo.

