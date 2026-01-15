En medio del duelo nacional por la muerte de Yeison Jiménez, la escena musical colombiana recibió otra noticia que enluta al sector: el fallecimiento de un histórico cantante de champeta, con más de 30 años de trayectoria.

¿Cuál fue el cantante colombiano que falleció en las últimas horas?

En la mañana del 15 de enero falleció en Cartagena el artista Ismael Simancas, conocido en la escena musical como Dogardisc, uno de los pioneros y referentes del género de la cahmpeta en la capital de Bolívar.

Dogardisc fue una figura clave de la vieja escuela de la champeta con una trayectoria artística de más de tres décadas en donde logró poner a bailar a todos los amantes de este género.

Una de sus canciones más famosas es ‘El viejo zorro’, la cual lo catapultó a la fama dentro de este género musical en la costa, además, se convirtió en uno de los exponentes más queridos y representativos en Cartagena.

Asimismo, uno de sus últimos lanzamientos fue "Desplazado De Amor", la cual lanzó en 2021 con video oficial, pero esta canción había sido compuesta 15 años atrás.

¿Qué se sabe de las causas del fallecimiento de Dogardisc, intérprete de éxitos como ‘El viejo zorro’?

De acuerdo con información de medios del Caribe, el cantante murió luego de luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Cartagena, donde permanecía hospitalizado desde finales de diciembre.

Al parecer, el artista presentó un deterioro en su estado de salud el pasado 30 de diciembre, debido a complicaciones asociadas a problemas de azúcar.

Un día después, el 31 de diciembre, fue ingresado a cuidados intensivos, donde estuvo bajo observación médica hasta su fallecimiento en la madrugada del 15 de enero.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, artistas, productores y amantes de la champeta expresaron su pesar en redes sociales, destacando su legado y aporte a la historia musical de Cartagena.

Con comentarios como “Se nos fue una leyenda”, “Descansa en paz, maestro” y “Paz en su tumba” son algunos de los mensajes con los que hoy despiden a Dogardisc.

Aunque no era tan activo en redes sociales, el artista había pasado por un gran momento a nivel musical en 2022 en donde logró volver a posicionarse dentro de las plataformas digitales con sus éxitos, algo que celebró y dejó como su última publicación en redes sociales.

Ñaooo, Gracias por tanto apoyo duramos 3 semanas en tendencia y seguimos soñando en todo el país. DESPLAZADO DE AMOR.



Sin duda alguna, ,su música y su nombre quedan inscritos como parte fundamental de la memoria y evolución de la champeta, un género que ayudó a construir desde sus inicios y que hoy llora la partida de uno de sus grandes referentes.