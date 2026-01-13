Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

La experta en terapias alternativas Ayda Valencia, conocida por la producción 'Ellos Están Aquí' del Canal RCN, reveló a sus miles de fanáticos que habría tenido contacto Yeison Jiménezluego de haberse confirmado su lamentable deceso.

¿Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que habló sobre cómo habría sido la muerte del artista luego de que varios fanáticos le pidieran hacer uso de sus dones para conocer detalles del fallecimiento del artista.

Según comentó ella estaba el día del accidente a 15 minutos del lugar de los hechos y pudo conectarse con ellos para enviarles luz y apoyarlos a nivel energético.

Indicó que hizo una canalización y pudo darse cuenta de algunos detalles del trágico accidente.

"La muerte fue inmediata, en el primer impacto ellos pierden la vida luego cuando ocurre el incendio afortunadamente ellos ya no estaban vivos para que sufrieran, están tranquilos. Lo que yo le puedo percibir a Yeison esos segundos antes del impacto es que se encomienda a Dios, le pide que lo proteja a él y a su familia", dijo.

¿Qué mensaje dejó Ayda Valencia tras su canalización con Yeison Jiménez?

Ayda Valencia también se refirió a los sueños premonitorios que tuvo el cantante, donde señaló que efectivamente no prestó atención a las señales enviadas por Dios, pues los sueños de este tipo son aquellos que se repiten muchas veces.

De igual manera, hizo un llamado a los fanáticos a tener respeto ante la situación y enviarles su mejor energía a la familia en este momento tan difícil que están atravesando.

"Recomendarles mucho el respeto, la forma más contundente de ayudar de nosotros es enviarle mucho amor y luz a la familia, orar, ellos están en un proceso espiritual", agregó.

Cabe recordar que, la familia y el equipo de trabajo del cantante le realizarán un sentido homenaje de despedida este miércoles 14 de marzo en el Movistar Arena para que sus fieles admiradores puedan despedirlo como él se merece.