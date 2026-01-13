Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Ayda Valencia habló luego de haber hecho una canalización con Yeison Jiménez tras confirmarse su muerte.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ayda Valencia y Yeison Jiménez
Ayda Valencia habló sobre la muerte de Yeison Jiménez/Canal RCN

La experta en terapias alternativas Ayda Valencia, conocida por la producción 'Ellos Están Aquí' del Canal RCN, reveló a sus miles de fanáticos que habría tenido contacto Yeison Jiménezluego de haberse confirmado su lamentable deceso.

Artículos relacionados

¿Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que habló sobre cómo habría sido la muerte del artista luego de que varios fanáticos le pidieran hacer uso de sus dones para conocer detalles del fallecimiento del artista.

ayda valencia sobre la muerte de yeison jimenez

Según comentó ella estaba el día del accidente a 15 minutos del lugar de los hechos y pudo conectarse con ellos para enviarles luz y apoyarlos a nivel energético.

Indicó que hizo una canalización y pudo darse cuenta de algunos detalles del trágico accidente.

"La muerte fue inmediata, en el primer impacto ellos pierden la vida luego cuando ocurre el incendio afortunadamente ellos ya no estaban vivos para que sufrieran, están tranquilos. Lo que yo le puedo percibir a Yeison esos segundos antes del impacto es que se encomienda a Dios, le pide que lo proteja a él y a su familia", dijo.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dejó Ayda Valencia tras su canalización con Yeison Jiménez?

Ayda Valencia también se refirió a los sueños premonitorios que tuvo el cantante, donde señaló que efectivamente no prestó atención a las señales enviadas por Dios, pues los sueños de este tipo son aquellos que se repiten muchas veces.

ayda valencia sobre yeison jimenez

De igual manera, hizo un llamado a los fanáticos a tener respeto ante la situación y enviarles su mejor energía a la familia en este momento tan difícil que están atravesando.

"Recomendarles mucho el respeto, la forma más contundente de ayudar de nosotros es enviarle mucho amor y luz a la familia, orar, ellos están en un proceso espiritual", agregó.

Artículos relacionados

Cabe recordar que, la familia y el equipo de trabajo del cantante le realizarán un sentido homenaje de despedida este miércoles 14 de marzo en el Movistar Arena para que sus fieles admiradores puedan despedirlo como él se merece.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Homenaje yeison jimenez Yeison Jiménez

¿Cuándo, dónde y cuánto cuesta asistir a la despedida de Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez le rendirán un sentido homenaje de despedida al artista tras su partida.

Maluma, cantante colombiano de género urbano Maluma

Maluma sorprende con radical cambio de look para iniciar el año y recibe halagos en redes

Maluma sorprendió a sus seguidores al estrenar un nuevo look para iniciar el 2026 y que rápidamente captó la atención en redes.

Yeison jimenez Yeison Jiménez

El cuerpo de Yeison Jiménez ya está en Bogotá, así fue el traslado a la funeraria

Captan imágenes de la carroza fúnebre que trasladó el cuerpo de Yeison Jiménez tras llegar a Bogotá.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta habla con 'Campanita'. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sin filtros con 'Campanita': "Mucha gente viene muy predispuesta conmigo"

Nicolás Arrieta sorprendió al revelarle a 'Campanita' cómo lo perciben sus compañeros de La casa de los famosos Colombia.

Crece la preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras muerte de Yeison Jiménez

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas